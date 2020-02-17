جينيفر لوبيز خمسينية بإطلالة عشرينية مثيرة.. وتعلّق "أعيد شحن نفسي"

حضرت النجمة "جينيفر لوبيز" حفل السوبر بول حيث قامت بأداء مذهل على خشبة المسرح كما شوهدت في عرض المباراة الكبيرة في هارد روك.

ويبدو واضحاً أن جينيفر تريد الاستمتاع بوقتها والشعور بالراحة وإعادة الشحن بعد أعمالها فنشرت صورةً لها عبر حسابها الخاص على انستغرام وهي تصوّر نفسها على مرآة الحمام يوم أمس الأحد.

وظهرت النجمة البالغة من العمر 50 عاماً بإطلالة مثيرة وحيوية بينما كانت ترتدي بكيني رفيع باللون الأبيض والمربوط من الأكتاف، كما اعتمدت تسريحة الكعكة المرتفعة لشعرها وبملامح حادة بعض الشيء.

وعلّقت على الصورة بقولها: "استرخاء وإعادة شحن"، ومن الممكن أنها تتواجد في فندق Hard Rock بفلوريدا لأنها نشرت صورة يوم السبت الماضي للفندق الذي جاء على شكل غيتار مضيء عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وكانت جينيفر قد احتفلت بعيد الحب يوم الجمعة الماضية مع خطيبها أليكس رودريغيز عبر تبادل رسائل رومانسية على انستغرام وذلك قبل توجه الثنائي لتناول عشاء روانسي احتفالاً بهذه المناسبة.

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