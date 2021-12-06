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جينيفر لورانس تستعرض حملها خلال عرض فيلمها الجديد Don't Look Up

منشور 06 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 06:02
جينيفر لورانس
جينيفر لورانس

حضرت النجمة جينيفر لورانس حفل العرض الاول لفيلمها الجديد  Don't Look Up والذي يُعرض على نيتفليكس برفقة النجم ليوناردو دي كابريو.

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Leonardo DiCaprio and Jennifer Lawrence

إطلالة جينيفر أنسيتون خلال العرض الأول

بدت جينيفر متألقة وهي ترتدي فستان باللون الذهبي والمزيّن بالترتر والذي تناسب قصته مع بطنها الكبير بسبب حملها بطفلها الاول، كما اعتمدت تسريحة منخفضة لشعرها الاشقر.

وتزيّنت جينيفر بأقراط ذهبية أضافت الأناقة لإطلالتها المتميّزة.

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Jennifer Lawrence on the red carpet in New York

جينيفر لورانس تستعرض حملها

يبدو واضحاً ان جينيفر أرادت الظهور لأول مرة وهي بطنها كبير منذ اعلانها بحملها بطفلها الاول حيث جاءت قصة الفستان قد بيّنت حجم بطنها والتي تبدو أنها في الأشهر الاخيرة.

قصة فيلم Don't Look Up

تلعب النجمة "جينيفر لورانس" دور البطولة مع النجم ليوناردو دي كابريو حيث تدور احداث الفيلم حول عالمنا فلكيان يتم تكليفهما بمهمة لإخبار العالم بمذنب يقترب وسيدّمر الارض.

كلمات دالة:جينيفر لورانسنجومفن

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