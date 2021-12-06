جينيفر لورانس تستعرض حملها خلال عرض فيلمها الجديد Don't Look Up

حضرت النجمة جينيفر لورانس حفل العرض الاول لفيلمها الجديد Don't Look Up والذي يُعرض على نيتفليكس برفقة النجم ليوناردو دي كابريو.

إطلالة جينيفر أنسيتون خلال العرض الأول

بدت جينيفر متألقة وهي ترتدي فستان باللون الذهبي والمزيّن بالترتر والذي تناسب قصته مع بطنها الكبير بسبب حملها بطفلها الاول، كما اعتمدت تسريحة منخفضة لشعرها الاشقر.

وتزيّنت جينيفر بأقراط ذهبية أضافت الأناقة لإطلالتها المتميّزة.

جينيفر لورانس تستعرض حملها

يبدو واضحاً ان جينيفر أرادت الظهور لأول مرة وهي بطنها كبير منذ اعلانها بحملها بطفلها الاول حيث جاءت قصة الفستان قد بيّنت حجم بطنها والتي تبدو أنها في الأشهر الاخيرة.

قصة فيلم Don't Look Up

تلعب النجمة "جينيفر لورانس" دور البطولة مع النجم ليوناردو دي كابريو حيث تدور احداث الفيلم حول عالمنا فلكيان يتم تكليفهما بمهمة لإخبار العالم بمذنب يقترب وسيدّمر الارض.