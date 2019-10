جينيفر لورانس وكوك ماروني يغادران القلعة بعد 12 ساعة من الاحتفال.. شاهد اللقطات الأولى لزفافهما

أقامت النجمة "جينيفر لورانس" و "كرك ماروني" حفل زفافهما يوم السبت الماضي داخل قلعة Belcourt Mansion المسكونة في ولاية رود آيلاند، وذلك بوجود العائلة والعديد من الأصدقاء من الوسط الفني الهوليوودي.

وبالرغم من الإجراءات الأمنية الشديدة حول المكان الفخم، إلا أن كاميرات الباباراتزي التابعة لصحيفة DailyMail حصلت على بعض الصور واللقطات من حفل الزفاف عندما غادر العروسان والضيوف المكان في الفجر.

وغادر الثنائي الرومانسي من المدخل الخلفي للقلعة بعد 12 ساعة من الاحتفالات الباذخة التي تضمنت حفلات الشواء والبرجر بالإضافة إلى الكوكتيل، كما رقص الضيوف على أنغام الموسيقى بمافي ذلك I Wanna Dance with Somebody و أغنية Don’t You Want Me Baby.

وبصورة غير واضحة بدا أن فستان جينيفر قد زيّن بالتطريز اللامع من جهة الأكتاف والأكمام وهو من مجموعة ديور كما ذُكر سابقاً، كما أنها اعتمدت تسريحة الكعكة المرتفعة لشعرها.

ويمكن رؤية الضيوف في فناء القلعة وهم يستمتعون بوجبات خفيفة في وقت متأخر من الليل قدمتها شاحنة الطعام التي وضعها الزوجان من أجلهم.

