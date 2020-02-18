جيهوب يتصدر موقع تويتر.. وهكذا احتفل العالم بميلاده الـ26

تتمتع الفرقة الكورية BTS بشهرة عالمية لا حصر لها، ودائمًا ما يتصدرون مواقع التواصل الاجتماعي بأخبارهم وكل ما هو جديد في مسيرتهم الفنية.

ومؤخرًا، احتفل محبو النجم الكوري "جيهوب" بيوم ميلاده الـ26 عبر مواقع التواصل ، فانهالت التهاني ورسائل الحب من مختلف بقاع الأرض.

أتمَّ "جيهوب"، أحد أعضاء فرقة BTS، عامه الـ26 اليوم الموافق 18 فبراير، وبعد منتصف الليل بفترة قصيرة، تصدر اسمه قائمة الهاشتاغ عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" حول العالم، واحتل أهم 18 مركز عالميًا.

وتشمل القائمة هاشتاغ "# OurRemedyJhope"و " #HappyBirthdayJhopeالعائد إلى لقبه "Hobi"، وغيرها الكثير.

وكان أول المعايدين صديقه "سوغا" الذي نشر تغريدة يعايد فيها النجم في تمام الساغة 12.20 صباحًا، وكتب: "أنا الأول" مُرفقًا إياها إيموجي وجوه تضحك.

من جهة أخرى، أقام بعض محبو النجم عيد ميلاد له عبر شراء قوالب حلوى زَيَّنوها بالشموع، ثم وثَّقوا اللقطات عبر كاميراتهم الخاصة.

hobi spending the first minutes of his birthday w us, singing himself a happy birthday song, making a wish then blowing the candle, hes too precious im crying #OurRemedyJhope#HappyHopeTime#HopeAlwaysHere#OurPrettyHobi#HAPPYJHOPEDAY#ILOVEJHOPE#HappyBirthdayJhope pic.twitter.com/7xL9sSPQXJ — Relatable J-hope (@relatablejhope) February 17, 2020

it's time the world knows that happiness was literally invented by hobi and he should take full credit for it #OurRemedyJhope #HappyBirthdayJhope



pic.twitter.com/ST72uAN9Lh — primrose⁷☀️ (@SOLARlTY) February 17, 2020

HOW DID WE GET SO LUCKY TO FIND THIS MAN?? HAPPY BIRTHDAY HOSEOK🌈✨🌱💌THANK YOU FOR BEING OUR HOPE AND OUR SUNSHINE WE ALL LOVE YOU #HappyBirthdayJhope



pic.twitter.com/sL4S22Q4Pc — britt ⁷ (@artdecoksj) February 17, 2020

وفي وقت سابق، انتشرت أخبار تكشف تعاون مشترك بين النجمة الأمريكية "سيا" مع الفرقة الكورية العالمية BTS في تسجيل أغنية منفردة لألبومهم الجديد الذي يحمل عنوان Map of The Soul: 7 المقرر طرحه في21 فبراير.

ونشرت شركة Big Hit Entertainment، الشركة الإدارية للفرقة الكورية الجنوبية، تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر" تكشف فيها صورة غلاف الألبوم وقائمة الأغاني التي تتضمن إصدارًا رقميًا فقط من الأغنية المنفردة "ON" التي ستشارك فيها "سيا"، بالإضافة إلى الأغنية المصوَّرة "Louder Than Bombs" التي تتضم المغني الأسترالي "تروي سيفان".

كما يشمل الألبوم أغاني أطلقت مسبقًا من بينها: “Interlude: Shadow”، "Outro: Ego"، و "Black Swan"، بالإضافة إلى أغاني من ألبومهم السابق "Map of the Soul: Persona”.

وكان من المقرر إطلاق الألبوم في الـ7 من شهر يناير الماضي، حيث يعكس التاريخ سبب اختيار الرقم السبعة كعنوان للألبوم، كما يمثل عدد أعضاء الفرقة ومرور سبع سنوات على إنطلاقهم.