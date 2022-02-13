حادث اطلاق نار خلال حفل جاستين بيبر.. ومغني راب معروف من بين المصابين

أقيم حفل غنائي كبير أحياه النجم العالمي الكندي "جاستين بيبر" في مدينة لوس انجلوس في ليلة يوم السبت الماضي، حيث حضر العديد من المشاهير إلى الحفل الموسيقي، بالاضافة لجمهور الفنان الكندي الواسع.

شجار مسلّح ما بعد الحفل

إلَّا أن ما حدث بعد الحفل كان غيرمتوقع حيث اندلع شجار مسلّح بعد انتهاء حفل الموسيقي الخاص بالفنان جاستين بيبر، انتهى بنقل ثلاثة أشخاص إلى المشفى، وبحسب التفاصيل المتداولة فحالة المصابين مستقّرة ويتلقون العلاج المناسب.

وفي تفاصيل ماحدث اجتمع العديد من المشاهير الذين حضروا الحفل ومنهم : "كوداك بلاك، ليل بيب، جاستين بيبر وزوجته هايلي بيبر وكلوي كارداشيان"، في حفل خاص في مطعم الشهير The Nice Guy.

وفي حوالي الساعة الثالثة صباحاً اندلع شجار على الرصيف خارج المنطقة، حيث سُمع صوت عشرة طلقات نارية بينما كان هناك اشخاص يتشاجرون في الشارع العام.

وأكدت إدارة الشرطة أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية، حيث نُقلوا إلى المستشفى وهم في حالة مستقرة الان.

كوداك بلاك مصاب ضمن الشجار

وكشفت العديد من المصادر الاخبارية أن النجم "كوداك بلاك" أصيب خلال الشجار برصاصة حيث تم نقله للمستشفى ولكن لم يعرف ما اذا كان متوّرط بالشجار أم لا وبحسب الاخبار التي تشير إلى أن جميع المصابين حالتهم مستقرة فإن حالة الفنان مستقرة ولا يوجد اي تفاصيل اخرى

