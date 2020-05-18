حارس كانييه ويست السابق يصفه بالوقح.. وكيم تشتري المصوريين من أجل الشهرة!

يخفي العديد من النجوم الأسرار حول حياتهم الشخصية، فما نشاهده عبر شاشات التلفاز من الحياة المثالية والابتسامات المصطنعة قد تكون مجرد تمثيلية للحصول على إعجابات الجميع.

قرر الحارس الشخصي السابق لنجم الراب الأمريكي "كانييه ويست"، ستيف ستانلس، التحدث حول طريقة تعامله، وذلك خلال مقابلة مع إذاعة "هوليوود راو".

وكشف "ستيف" أن "كانييه" من أسوأ الأشخاص الذين تعامل معهم وأكثرهم فظاظة، وقال: "يريدك أن تبتعد عنه مسافة 10 خطوات أثنا سيره في الشارع؛ لذا من الواضح إذا ما قرر أحدهم إيذاءه أو الاقترب إليه، فإن وصولوا لمنع ذلك سيكون مستحيل قبل حدوثه.



واستذكر "ستيف" موقف جرى بينه وبين "كانييه" أثناء أسبوع الموضة، حيث واجها تعطل للمصعد، ووصف الحادثة: " في أول يوم التقيت به كان خلال أسبوع الموضة، كان من المفترض أن أقابله في الاستوديو. عندما وصل إلى هناك ، دخلنا في المصعد، وقال لي "هل ستضغط زر الطابق المتوجهين إليه؟"، فأجبته أنه يومي الأول وليس لدي فكرة عن الطابق."

وتابع: "بدأ يفتعل متساءلًا "إذن أنت تقصد أنك لم تتصل مسبقًا لتعرف إلى أين سأذهب؟"، فأجبته بالنفي."

وأشار "ستيف" أنه بدأ بالصراخ، حينها قرر الحديث معه بالمنطق، وقال: "انظر يا أخي، يمكننا القيام بذلك بإحدى الطرق الثلاث. واحد، يمكنك أن تخبرني عن الزر لأضغطه. ثانيًا، يمكنك الضغط على الزر، وسأرى أيهما تضغط عليه حتى أعرف. أو ثلاثة ، يمكنك الجلوس هنا طوال اليوم وإخباري بمدى أهمية وقتك ولن نذهب إلى أي مكان."

وانتهى الموقف بإخبار "كانييه" أي طبق يوَّد الذهاب إليه.

ويصِّر "ستيف" أن "كانييه"وزوجته نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" يطلبون من مصوري الباباراتزي التواجد في الأماكن المتوجهين إليها، فهو يرى أن من المستحيل أن يعلم كل هؤلاء المصورين أماكن تواجدهم في ذات اللحظة.

وفي وقت لاحق، تراجع "ستيف" عن كلامه وأوضح ما يعنيه، ووصف "كانييه" بالشخصية المتفانية والموهوبة في شتى مناحي حياته.