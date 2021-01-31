حبيبة إيلون ماسك تمنح طفلها قصة شعر غريبة مستوحاة من مسلسل The Last Kingdom

الغرابة لا تنتهي بالنسبة لحبيبة رجل الأعمال الملياردير "إلتون ماسك"، فبعد تسمية ابنها بـ" X AE A-XII""، فكل شيء وارد بالنسبة لها.

شاركت نجمة البوب "​​غرايمز" متابعيها عبر خاصية "إنستغرام ستوري" مقاطع فيديو أثناء قص شعر ابنها الصغير الذي لم يتم عامه الأول في المنزل، حيث يظهر الطفل جالسًا في كرسي للأطفال مثبتًا في حوض الاستحمام، بينما حاولت إلهاءه بالدمى الصغيرة الملونة لتنجز عملها.





وعلَّقت "غرايمز": "لست متأكدةً من أن قصة الشعر هذه سارت على ما يرام لكنه فايكنغ الآن".

وأوضحت أن القصة مستوحاة من مسلسل تلفزيوني بريطاني تاريخي، وكتبت: "قصة شعر مستوحاة من مسلسل The Last Kingdom على Netflix وهي تحفة فنية".

رحب "ماسك" و"غرينز" بابنهما الأول في مايو 2020، وأطلقا عليه اسم "X Æ A-12 Musk"، لكنهما اضطرا لتغييره إلى "X AE A-XII" ، حيث يحظر استخدام الأحرف والأرقام في قانون كاليفورنيا.