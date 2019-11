حبيبة النجمة الراحلة ويتني هيوستن تكشف تفاصيل علاقتهما الحميمية أمام الكاميرا

كشفت "روبن كراوفورد" صديقة النجمة الراحلة ويتني هيوستن عن علاقتها المثلية الرومانسية بالنجمة عندما كانتا مراهقتين في أوائل الثمانينات وذلك من خلال مذكراتها A Song For You: My Life with Whitney Houston.

لكنها تحدّثت للمرة الأولى عن تفاصيل هذه العلاقة من خلال مقابلتها مع قناة Dateline NBC على التلفاز وذلك بعد سبع سنوات من وفاة المغنية.

وأوضحت روبن خلال المقابلة كيف أصبحت علاقتهما جسدية وحميمية لأول مرة فقالت: "خلال الصيف الأول الذي التقينا فيه كانت المرة الأولى التي تتلامس فيه شفاهنا ولم يكن شيء مخطط له لقد حدث ما حدث"، وتابعت: "شعرتُ بشعور رائع وبعد ذلك لم يمض وقت طويل حتى أمضينا أول ليلة معاً وكانت تلك الليلة هي أول ليلة تلامسنا فيها وهذا جعلنا أقرب من بعضنا".

وأضافت إلى حديثها: "صداقتنا كانت صداقة عميقة ففي بداية العلاقة كانت جسدية فقط"، وعندما تم سؤالها هل شعرت بالصدمة من ذلك أجابت: "لا لم أتفاجأ كانت تلك اللحظة التي دخلت فيها ويتني إلى حياتي"، وتابعت: "لم أكن أعرف كم من الوقت ستستغرق تلك العلاقة لكني كنت استمتع بهذه اللحظة وهذا ما فعلناه فقط استمتعنا".

كانت روبن تبلغ من العمر 19 عاماً عندما قابلت هيوستن التي كانت تبلغ 17 عاماً بينما كانتا في معسكر صيفي وفي ذلك الوقت وعدت كروفورد صديقتها الجديدة بأنها ستبحث عنها وقد حافظت على هذا الوعد حيث بقيت بجانبها على حياة هيوستن وحتى عند شهرتها فتحولت علاقتهما من رومانسية إلى أفلاطونية بعد انفصال هيوستن عن زوجها كلايف ديفيس.

