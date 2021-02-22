حبيبة كريستانو رونالدو تتعرى من أجل مجلة وحقيبة تسترها فحسب!

تصدرت عارضة الأزياء الإسبانية ذات الأصول الأرجنتينية "جورجينا رودريغيز" عناوين الصحف من جديد، فقل أيام قليلة ظهر اسمها في المقدمة بعدما أكد "جافي" أنه واعدها عندما كانا مراهقين، وها هي الآن تعود لإحداث ثورة بظهورها نجمة غلى غلاف مجلة "InStyle".



تطرَّقت "جورجينا"، حبيبة نجم الكرة البرتغالي "كريستيانو رونالدو"، للحديث عن جوانب مختلفة من حياتها في المقابلة، بما في ذلك بعض الاعترافات غير المتوقعة عن مدى تواضع عائلتها وكيف كان عليها الكفاح من أجل تحقيق أحلامها، إلَّا أن صورتها العارية هي من كانت عامل الجذب ، فقد نشرت عبر حسابها على "إنستغرام" صورة تظهر فيها عارية بينما تغطي جسدها حقيبة كبيرة من العلامة التجارية "غوتشي".

وحصدت الصورة منذ نشرها على أكثر من 2.3 مليون إعجاب وعشرات الآلاف من التعليقات.

وتظهر "جورجينا" على غلاف المجلة بإطلالة سوداء مًرتديةً قفازات طويلة سوداء مُرصَّعة بالكريستال، وإلى جانبها يظهر عنوان كبير لإحدى تصريحاتها " صحيح أنني لم أتألق دائمًا بجمالي ، لكنني كنت دائمًا سعيدًا".

وتحدثت الحسناء عن ماضيها، تقول: "لقد عملت بجد وحظيت بحياة مضحية وقد كافأني الكون بأعظم شيء: أسرة جميلة.. الآن بعد أن امتلاكي القدرة، فإن السماح لنفسي بمساعدة الآخرين هو أكثر ما يرضيني. أعرف أيضًا ما هو أن تبدأ صغيرًا وتصل إلى نهاية الشهر.،أنا أتعاطف مع الناس كثيرًا بسبب أصولي المتواضعة."