حب أديل لزوجها تلاشى لهذا السبب.. والانفصال كان الحل!

فاجأت النجمة البريطانية "أديل" معجبيها حينما أعلنت خبر انفصالها عن زوجها "سيمون كونيكي"، لينتهي زواجهما الذي استمر لثلاث سنوات، إلّا أن الأسباب كانت غامضة وخاصة أن الثنائي شوهدا مؤخرًا يستمتعان بسهرة مسائية لطيفة.

وفق ما نقله موقع "سيليبرتي إنسايدر"، يُقال أن علاقة "أديل" و"كونيكي" تحوَّلت من غرامية إلى علاقة صداقة وثيقة نظرًا لوجود طفل يجمعهما يبلغ من العمر ست سنوات، وأدركا أن شغف الحب تلاشى، وهو ما أشعرهما بخيبة الأمل.

وأوضحت مصادر أخرى أن الضغوط التي تأتي مع الأبوة لعبت دوراً حاسماً في زوال علاقتها، ففي البداية، كان كل شيء رائعًا بينهما، لكن التوترات نشأت أثناء تعاملهم مع الطفل، في المقام الأول، فضلًا في الوصول إلى نقطة بشأن الطريقة الصحيحة لتربية طفلهما.

وقبل ثلاث سنوات، تزوّجت أديل من سيمون عام 2016 في حفل زفاف سريّ، وسيمون هو المدير التنفيذي لمُنظّمة Drop4Drop الخيرية، حيث شارك في تأسيس شركة Life Water، وهي علامة المياه المعبأة الصديقة للبيئة، ومن ثم قام بإنشاء مؤسسته الخاصة Drop4Drop الخيرية التي تقوم بحملات لتوفير المياه النظيفة في البلدان الفقيرة، علمًا بأنّه كان متزوجاً من كلاري فيشر، وأشيع أن أديل هي السبب في انفصالهما، لكن المغنية نفت هذه الاشاعات.

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