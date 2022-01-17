حب وخضوع: فيلم كوري حول العلاقات السادية والماسوشية يثير الجدل

أصدرت منصة "نيتفلكس" الفيديو التشويقي لفيلمها القادم "حب وخضوع " (Love and leashes) من بطولة النجميين الكوريين سيوهيون (Seohyun) و لي جون يونغ (Lee Jun Young).

وقد أثار العمل الجدل قبل عرضه بسبب فحوى قصته التي تتناول موضوعًا جريئًا ولا يتطرق إليه كثيرًا، حيث يدور حول امرأة سادية تحب رجلًا ماسوشيًا.

العمل مقتبس من ويبتون يدعى Moral Sense، ويدور حول فتاة تدعى "جونغ جي وو"، تلعب دورها عضوة فرقة سنسد (Girls’ Generation)، وزميلها في العمل "جونغ جي هو"، الذي يلعب دوره عضو فرقة يوكيس (U-KISS). إذ تصل طلبية تضم أدوات للعلاقة الماسوشية إلى "جي وو" بدلًا من زميلها نظرًا لتشابه اسميهما؛ وحينما تفتح الصندوق يكشف لها "جي هو" أنه ماسوشي ويحب أن يعنف في العلاقة، ومع تطور علاقتهما تكشف "جي وو" أنها تميل للسادية والماسوشية.

من المقرر أن يعرض الفيلم بتاريخ 11 فبراير عام 2022.

