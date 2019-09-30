حركات صبيانية تجمع ميشيل فايفر وأنجلينا جولي في جلسة تصوير فكاهية لصالح فيلم Maleficent!

شاركت الممثلة الأمريكية "أنجلينا جولي" النجمتين الشهيرتين "إيلي فانينغ" و" ميشيل فايفر" في جلسة تصوير فكاهية قبل الحملة الترويجة للجزء الثاني من فيلم الخيال والفنتازيا " Maleficent".

في إحدى الصور الطريفة، تظهر النجمات الثلاث يقفن إلى جانب بعضهن البعض وتتوسطهن "أنجلينا جولي" بفستانها الأسود البسيط ذي الكتف الواحد وعينيها تُحدِّقان بالكاميرا بجديَّة، لكن يبدو أنها لم تُلاحظ الإصبعين الذين رفعتهما "ميشيل" خلف رأسها، لتنفجر "إيلي فانينغ" بالضحك.

















تألَّقت "ميشيل" (62 عامًا) مرًتديةً كنزة سوداء ذات ياقة عالية وأكمام طويلة نسَّقتها بتنورة كسرات بطبعة ورود ملوَّنة، في حين أسدلت خصلات شعرها الذهبي على جانبي كتفها بانسيابية، واعتمدت مكياج طبيعي.

من جهة أخرى، اختارت "إيلي" (21 عامًا) إطلالتها من العلامة التجارية Miu Miu بقيمة 4 آلاف دولار، فارتدت فستانًا كلاسيكيًا بأكمام أرجوانية فضفاضة مُزيَّنة بزخارف، بينما جاءت ياقته من قماش الدانتيل الأبيض، وما زادها جمالًا شعرها الذهبي المموَّج.

وانضم إلى النجمات الثلاث فريق العمل من بينهم |تشويتل إيجيوفور"، و"إد سكرين"، و"سام رايلي"، و"هاريس ديكنسون".

تدور أحداث الفيلم حول مغامرة مُحتدمة يتصاعد فيها التوتر بين قوتين تتصارعان من أجل الأميرة "أورورا"، التي ترعرعت في كنف ملكة الشر "ماليفيسنت" منذ طفولتها، حيث توَّد الأخيرة إحباط عملية زواجها من الأمير. من جهة أخرى، تعتزم الملكة "إنغريث" إتمام عملية الزواج لتسيطر على "أورورا".

الفيلم من إخراج "يواكيم رونينغ" عن سيناريو كتبه كل من "ليندا ولفيرتون" و"ميخا فيتزيرمان بلو" و"نوح هابستر"، ومن المقرر طرحه في قاعات السينما بتاريخ 18 أكتوبر.