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حضور فعّال للثنائي الملكي في Global Citizen Live.. وميغان ماركل تلفت الأنظار بالأبيض!

منشور 26 أيلول / سبتمبر 2021 - 08:45
الأمير هاري وميغان ماركل
الأمير هاري وميغان ماركل

انتقل الثنائي الملكي "ميغان ماركل" و"الأمير هاري" من الأعمال الخيرية في قصر باكنغهام في المملكة المتحدة إلى منظمة الامم التحدة في الولايات المتحدة حيث مكان اقامتهم الحالية.

وشارك دوقا ساسكس في حفل Global Citizen Live والذي يهدف إلى جمع الأموال من أجل أهداف بيئية صحيّة منها محاربة فيروس كورونا.

global citizen live, new york

والتقى الأمير هاري وميغان ماركل السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة والتي قامت بنشر صور الثنائي الملكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع تعليق: "لقاء مذهل مع الأمير هاري وميغان ماركل ومناقشة مهمة حول الكورونا".

وظهرت ميغان وهي ترتدي فستان أبيض قصير وناعم دون أي قصة ومزيّن بالورود من الأعلى والأسفل، ونسّقت معه حذاء أسود بكعب عالي.

2021 global citizen live new york

واعتمدت دوقة ساسكس على تسريحة ذيل الفرس المنخفضة لشعرها، أما الأمير هاري فقد كان يرتدي بذلة سوداء وقميص أبيض، بينما بقي يمسك بيدي ميغان وهو يتحدث خلال الحدث.

وسيشهد الحدث تحقيق أهداف عديدة منها ضمان حصول الجميع على لقاح الكورونا بالإضافة إلى المحافظة على البيئة والأرض ومحاربة الفقر.

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كلمات دالة:الأمير هاريميغان ماركلأعمال ملكيةأخبار ملكيةالبلاط الملكب

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