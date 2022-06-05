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حقيقة اغتيال النجم التركي نجاتي شاشماز .. إليك التفاصيل

منشور 05 حزيران / يونيو 2022 - 06:14
نجاتي شاشماز
نجاتي شاشماز

تصدّر اسم النجم التركي "نجاتي شاشماز" وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الاخيرة وذلك بعد تداول شائعات حول وفاته بشكل مفاجىء في تركيا وهو ما اثار حالة من الصدمة بين الجمهور التركي والعربي بشكل خاص

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واشتُهر نجاتي بشخصية "مراد علمدار" في المسلسل التركي الشهير "وادي الذئاب" والذي لاقى نجاح كبير خاصة في الوطن العربي بجميع أجزائه، واعتبر واحد من أكثر الاعمال التركية نجاحًا في الوطن العربي حيث شكل العمل ظاهرة فنية 

وتداول المتابعون خبر وفاة نجاتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث أكّد البعض بان الفنان التركي توفي نتيجة عملية اغتيال مخططة حيث تعرّض لاطلاق نار من قبل مجهولين ادت إلى وفاته

حقيقة وفاة نجاتي شاشماز الشهير بـ "مراد علمدار"

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وانتقل الجمهور للبحث حول حقيقة وفاة النجم التركي خاصة مع الجدل الذي أثاره خلال الأشهر السابقة بخلافاته مع زوجته نجاهان كشيكجي والتي شغلت السوشال ميديا حيث كشفت الأخيرة العديد من التفاصيل الصادمة عن الفنان التركي، منها انتمائه لمجموعة دينية ووصف  نفسه بأنه "المهدي المنتظر"، حيث أكّدوا بأن مقتله كان نتيجة خلافات عائلية فيما قال البعض إنه نتيجة خلاف مع هذه المجموعة

ولكن وبعد ساعات من انتشار شائعات الوفاة أكّدت مصادر اخبارية تركية بأن نجاتي حيّ يرزق وهو متواجد في منزله ويتمتع بصحة جيدة، وان الاخبار المتداولة حول وفاته شائعات لا أساس لها من الصحة ولا يعرف مصدرها وسبب انتشارها بهذا الشكل والسرعة

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