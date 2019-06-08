خاتم ميغان ماركل يلفت انتباه الجماهير.. ما قصته؟

كانت عودة دوقة ساسكس اليوم إلى الأجواء الملكية قد أثارت فضول المتابعين، حيث رصدوا خاتم ثالث على إصبعها يعتقد بأنه هدية من الأمير هاري.

وانتشرت التكهنات حول معنى الهدية ومناسبتها، حيث أشار البعض أنها تقليد لدى العائلة البريطانية، إذ يقدّم الزوج هدية إلى زوجته بمناسبة ميلاد مولودها الجديد، بينما قال آخرون أنه خاتم الأبدية الذي يقدّم بعد الزواج كعلامة على الحب الدائم والإلتزام بين الأزواج.

واستعرضت ميغان فستانها الكحلي من Givenchy، مع محفظة مطابقة من نفس المجموعة والبالغ قيمتها 830,60 جنيه أسترليني، كما ارتدت قبعة بنفس اللون من توقيع نويل ستيوارت.

وانضم إلى الأمير هاري وميغان، دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، حيث كانت ترتدي فستاناً أصفر من مجموعة ألكسندر ماكوين، مع قبعة مطابقة بتوقيع فيليب تريسي، بينما كان في عربة أخرى الأميرة يوجين وزوجها والأميرة بياتريس.

ومن الجدير بالذكر، أن الملكة احتفلت بعيد ميلادها التاسع والتسعين في إبريل، حيث ستشاهد حفل القوات المسلحة، ثم ستجمع العائلة المالكة على شرفة القصر لمشاهدة عرض قوات سلاح الجو الملكي البريطاني.

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