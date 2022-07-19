خالد أرغنتش بطل مسلسل Nomen الجديد

يستعدّ النجم التركي "خالد أرغنتش" لتصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم Nomen والمقرر عرضه على منصة ديزني بلس في تركيا، والذي يقوم ببطولته إلى جانب سونغول أودين.

تفاصيل عن مسلسل Nomen بطولة خالد أرغنتش

يقوم ببطولة مسلسل Nomen النجم التركي خالد أرغنتش إلى جانب سونغول أودين والتي ستؤدي دور زوجته في المسلسل، وسينضم إليهما في هذا العمل المنتظر كل من ميليس سيزين ودنيز توركالي بالإضافة إلى سيركان التونوراك والذي سيقوم بدور الصديق المقرّب لخالد أرغنتش.

وبحسب التفاصيل المتداولة يتكون المسلسل من ثمانية حلقات وهو من إخراج أوزر فيزي أوغلو ومن تأليف ظافر كولونك.

نبذة عن مسلسل Nomen

يدور المسلسل حول رجل يعمل في مجال التكنولوجيا تدخل زوجته وابنته في غيبوبة ليقوم بعدها باختراع جهاز يحوّل فيها أفكار الناس إلى أصوات، وستنقلب حياته رأساً على عقب بعد هذا الاختراع

يحظى خالد أرغنتش بشعبية وجماهيرية كبيرة في الوطن العربي، وذلك بسبب شخصية السلطان سليم التي جسدها في المسلسل الشهير حريم السلطان

خالد أرغنتش وحياته الشخصية

تزوج الفنان التركي من الفنانة التركية بيرجوزار كوريل في عام 2009، وذلك بعد قصة الحب التي جمعتهما في مسلسل ويبقى الحب، كما اجتمع الثنائي مرة ثانية في مسلسل "انت وطني"

وكان الفنان التركي قد استقبل ابنته ليلى قبل مدة، ولديه من زوجته ولدين هما علي والطفل الثاني وهان