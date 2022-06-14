هاندا ارتشيل تعلن انفصالها عن كاهان يلدريم.. وهذا ما قالته!

هيا حازم

تحاول النجمة التركية الشهيرة "هاندا ارتشيل" لفت الأنظار اليها دائماً من خلال اطلالاتها الجريئة وتصريحاتها المثيرة للجدل، حتى في علاقاتها العاطفية والشخصية المتعددة والمليئة بالانفصالات واثارة الجدل

هاندا ارتشيل تعلن انفصالها عن كاهان يلدريم

واستطاعت نجمة مسلسل "انت اطرق بابي" تصدّر وسائل التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها الأخيرة خلال مقابلة صحفية لها، أكّدت فيها انفصالها عن حبيبها الجديد النجم التركي "كاهان يلدريم" بعد علاقة قصيرة جدًا جمعتهما

وأجابت هاندا ارتشيل حول سؤال الصحفي عن حياتها العاطفية وعلاقتها الأخيرة مع كاهان يلدريم، فقالت: "ليس هناك أحد في حياتي وأنا أركز على أعمالي وسعيدة جداً".

وتابعت هاندا ارتشيل اجابتها بشكل صادم: " كان كاهان دوماً صديقاً جيداً وسيبقى كذلك"، وأثارت اجابتها جدل كبير بين الجمهور خاصة بأن علاقتهما كانت جديدة جدًا ولم مضي وقت على اعلانها رسميًا من قبلهما

علاقات هاندا ارتشيل العاطفية

عرفت هاندا ارتشيل في بداية مشوارها الفني بعلاقتها العاطفية التي جمعتها مع المغني مراد دالكيتش ولكنّها انفصلت عنه لأسباب لم يتم الكشف عنها، وشاركت بعدها في بطولة مسلسل "انت اطرق بابي" مع النجم التركي "كرم بورسين" والذي بدأت معه علاقة عاطفية انتهت بشكل صادم بعد انتهاء الموسم الثاني من العمل بفترة قصيرة، حتى ان عدد من الجمهور شكك أن العلاقة العاطفية كانت عبارة عن طريقة للترويج من أجل المسلسل الذي حقق نجاح كبير.

وكانت علاقة هاندا ارتشيل وكرم بورسين حديث الجمهور في جميع أنحاء العالم ولكن وبشكل مفاجىء أعلنت هاندا انفصالها عن كرم بورسين دون الكشف عن الأسباب لتبدأ شائعات علاقتها العاطفية بالنجم كاهان يلدريم الذي قام باستئجار فيلا خاصة لهما لقضاء بعض الوقت معاً وأعلن كاهان عن هذه العلاقة في اجابته على احد الصحافيين قبل فترة قصيرة ليأتي خبر انفصالهما الآن ويشكل صدمة لجمهور الفنانة التركية