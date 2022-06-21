خبر صادم.. نجل إيلون ماسك يتحوّل جنسياً لامرأة ويتخلّى عن والده

كشف تقرير اخباري بأن نجل الملياردير العالمي الشهير "إيلون ماسك" والذي أثار الجدل قبل فترة زمنية قد تحوّل جنسياً لامرأة من خلال اجرائه عدة عمليات جراحية ساعدته على التحول بشكل نهائي لامرأة

نجل إيلون ماسك يتحوّل جنسياً لامراة

أعلن نجل إيلون ماسك والمدعو "اكسيڤيار" والذي يبلغ من العمر 18 عاماً بأنه تحوّل جنسياً إلى امرأة، كما كشف اكسيفيار بأنه يريد أن يتم التعرّف عليه كامرأة في المجتمع بأكمله وان يتم التعامل معه ايضًا على هذا الأساس

ولم يكشف إيلون ماسك أو ابنه عن أي تفاصيل حول تحوّله جنسياً ولكن خلال عام 2020 أكّد إيلون ماسك بأنه يدعم المتحوّلين جنسياً والشذوذ، حيث قال: "كل هذه الضمائر هي عبارة عن كابوس جمالي".

اكسيڤيار يتبرأ من والده إيلون ماسك واسمه

قدّم اكسيڤيار أوراق قانونية ومستندات للمحكمة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وذلك لتغيير اسمه من اكسيڤيار إلى فيفيان حيث أعلن بذلك بشكل قانوني عن هويته الجنسية كامرأة.

ولكن الصادم هو تخلّي اكسيڤيار عن اسم والده حيث جعل اسمه في المحكمة فيفيان جينا ويلسون وبذلك يكون قد تبرأ من اسم والده بالكامل

ولم تعرف الأسباب التي جعلته يتخلّى عن اسمه بشكل كامل حيث أكّدت مصادر قريبة بانه من الواضح أن هناك خلاف مع والده مما جعله يتخلّى عن اسمه، فيما قال البعض إن السبب قد يكون رغبته بالاعتماد على نفسه وبناء شخصيته بعيدًا عن والده وثروته

الا ان بعض المصادر كشفت عن وجود خلاف عائلي بين الاب والابن، حيث قال اكسيڤيار في المستندات التي قدّمها في المحكمة بحسب بعض التسريبات: "إن الحقيقة أنني لم اعد أعيش مع والدي البيولوجي ولا أرغب بالارتباط به بأي شكل من الاشكال".

وايلون ماسك هو ملياردير امريكي شهير يعتبر واحد من أشهر رجال الاعمال والأثرياء حول العالم وكان ماسك قد اقتحم عالم تويتر مؤخرًا وقام بشراء التطبيق

ويعتبر ماسك من الشخصيات المثيرة للجدل، حيث ورد اسمه في محاكمة جوني ديب وامبر هيرد الشهيرة وذلك بعد الكشف عن علاقة جمعته بالفنانة العالمية