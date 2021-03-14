خبيرة ملكية تكشف كذب ميغان ماركل.. "لم تكن ذات الدماء الإفريقية الوحيدة"!

كان زواج ميغان ماركل من العائلة المالكة البريطانية تاريخيًا من نواح كثيرة حيث وجد الكثيرون أنه من الثوري أن يكون شخص ذو بشرة سمراء جزءًا من الملكية البريطانية.

ومع ذلك، فإن ما قد لا يدركه الكثيرون هو كيف أن الملكية البريطانية لديها سلالة أفريقية منذ فترة طويلة قبل دخول دوقة ساسكس.

جاءت الخبيرة الملكية، ليدي كولين كامبل، لتزعم أن الممثلة الأمريكية السابقة ليست أول عضو ثنائي العرق في العائلة المالكة البريطانية، وقالت للصحيفة: "كل أفراد العائلة المالكة البريطانية لديهم دماء أفريقية".

ويُشار أن الملكة شارلوت كانت أحد أفراد العائلة المالكة ذوي البشرة السوداء، التي قد يكون العديد من جيل الألفية على دراية بها، والتي جسدت شخصيتها في سلسلة Netflix الشهيرة Bridgerton.

وفقًا لليدي كولين، كانت صوفيا شارلوت من مكلنبورغ-ستريليتس سليلة مباشرًا لمارغريتا دي كاسترو سوزا التي كانت امرأة برتغالية تعود نسبها إلى مادراجانا بن ألواندرو، عشيقة ملك البرتغال أفونسو الثالث في شمال إفريقيا في القرن الثالث عشر.

وقالت الخبيرة: "عندما تأخذ هذا التاريخ في الاعتبار، فإن اتهام العائلة المالكة بالعنصرية هو أمر مناف للعقل" ، مشيرًة إلى مزاعم ميغان ماركل والأمير هاري مؤخرًا عن عنصرية أن العائلة المالكة.

تزعم كامبل أن الزيجات المختلطة كانت شائعة جدًا بين كل من العائلة المالكة البريطانية والأوروبية الذين يمتلكون نسبة كبيرة نسبيًا من الدم الأفريقي، فعندما بدأ السكر يصبح أكثر أهمية من الذهب للمجتمع البريطاني، تم تجريد العبيد الذين كانوا يعملون في الحقول من إنسانيتهم.

كما انتقدت ميغان قائلة: "أعتقد أن ميغان ماركل ... عاملة مدمرة للغاية ومثيرة للانقسام وتتهور بشأن الضرر الذي تسببه طالما أنها تحقق أهدافها، وهي الشهرة والثروة".