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خطيب جينيفر لوبيز السابق ينتقم منها بالعودة لزوجته السابقة!

منشور 13 حزيران / يونيو 2021 - 11:51
جينيفر لوبيز وأليكس رودريغيز
جينيفر لوبيز وأليكس رودريغيز

صدم الجميع بعودة علاقة جينيفر لوبيز إلى حبيبها النجم الأمريكي بن أفليك عقب فترة قصيرة من انفصالها عن خطيبها لاعب البيسبول أليكس رودريغيز.

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بين أفليك وجينيفر لوبيز

رصدت عدسات الباباراتزي جينيفر لوبيز وبن أفليك في العديد من المواقف الحميمية، وبدا واضحًا أن علاقة الحب عادت إلى مجراها رغم انفصالهما قبل 15 عامًا، بالمقابل قرر خطيبها السابق أليكس رودريغيز رد الصاع لها والظهور برفقة زوجته السابقة سينيثا سكورتس.

أليكس رودريغيز وزوجته السابقة

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شارك رودريغيز عبر خاصية "إنستغرام ستوري" صورة لزوجته السابقة تعمل على لف الثلج حول قدميه في الصالة الرياضية عقب انتهائه من تمارينه، كما نشر صورة تجمعه بسينثيا ورفيقهم أنجيل نيكولاس.

Looking fab: Along with the video Alex also uploaded a selfie that showed him and Cynthia beaming as they posed up with their realtor pal Angel Nicolas

وتأتي منشورات رودريغيز بعد ثلاثة أشهر من انفصاله عن خطيبته السابقة جينيفر لوبيز التي دامت علاقتهما عامين.

كلمات دالة:أليكس رودريغيزجينيفر لوبيزنجومفنشهرة

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