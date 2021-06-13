خطيب جينيفر لوبيز السابق ينتقم منها بالعودة لزوجته السابقة!

صدم الجميع بعودة علاقة جينيفر لوبيز إلى حبيبها النجم الأمريكي بن أفليك عقب فترة قصيرة من انفصالها عن خطيبها لاعب البيسبول أليكس رودريغيز.

رصدت عدسات الباباراتزي جينيفر لوبيز وبن أفليك في العديد من المواقف الحميمية، وبدا واضحًا أن علاقة الحب عادت إلى مجراها رغم انفصالهما قبل 15 عامًا، بالمقابل قرر خطيبها السابق أليكس رودريغيز رد الصاع لها والظهور برفقة زوجته السابقة سينيثا سكورتس.

شارك رودريغيز عبر خاصية "إنستغرام ستوري" صورة لزوجته السابقة تعمل على لف الثلج حول قدميه في الصالة الرياضية عقب انتهائه من تمارينه، كما نشر صورة تجمعه بسينثيا ورفيقهم أنجيل نيكولاس.

وتأتي منشورات رودريغيز بعد ثلاثة أشهر من انفصاله عن خطيبته السابقة جينيفر لوبيز التي دامت علاقتهما عامين.