خلاف عنيف بين بروكلين بيكهام وحبيبته.. والشرطة تتدخل!

يبدو أن علاقة المصور الإنجليزي "بروكلين بيكهام" وحبيبته عارضة الأزياء الحسناء "هانا كروس" على المحك بعد آخر خلاف لهما في مهرجان كان السينمائي.

وفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، أُفيد أن الشرطة تدخلت في مشادة كلامية وقعت بين "بروكلين"، البالغ من العمر 20 عامًا، وحبيبته الحسناء أثناء استمتاعهما في حفل فاخر في فندق "مارتينيز" بفرنسا خلال حضورهما مهرجان كان السينمائي، حيث أن "هانا" صبَّت جام غضبها على "بروكلين" نتيجة لعبة سخيفة انتهت بشكل خاطئ.

وصرَّح مصدر مُطلِّع على الأحداث أن كلاهما كانا في حالة سكر وتبادلا الشتائم، لكن "هانا" واجهت وتحدَّت حبيبها وصرَخَت في وجهه، ما دفع رجال الأمن للتدخل والاتصال بوالدي "بروكلين"- نجم كرة القدم "ديفيد بيكهام" وزوجته "فيكتوريا بيكهام".

وأفيد أن "ديفيد" و"فيكتوريا" يشعران بالخوف والإحباط للإذلال العلني الناجم من تصرفات الثنائي، فكما يبدو أن "بروكلين" من الرجال شديدي الغيرة.

ويُقال أن الأوضاع بين الثنائي مُستقرة في الوقت الحالي، فقد اعتذر كلُ للآخر.