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استطلاع حـول حسناوات تقدمن في العمر.. جنيفــر لوبيــز "الأكثـــر تألقا"!

منشور 27 آذار / مارس 2021 - 07:10
جينيفر لوبيز
جينيفر لوبيز

كشف استطلاع جديد للرأي أجرته عيادة تجميل بريطانية أن النجمة جنيفر لوبيز هي أكثر المشاهير، الذين تزيد أعمارهم على 40 عامًا، تألقًا وروعة.

 

وتفوقت المغنية البالغة من العمر 51 عامًا على الممثلة جينيفر أنيستون (52 عامًا)، ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان (40 عامًا)، والعارضة ونجمة المجتمع فيكتوريا بيكهام التي تبلغ من العمر 46 عامًا.

That's just my face: Jennifer Lopez shuts fan who claims she has had Botox | Lifestyle News,The Indian Express

ووجد الاستطلاع أن حوالي 38% من النساء البريطانيات قلن إنهن سيكُنّ أكثر سعادة إذا صرن مثل جنيفر لوبيز عندما يكبرن. وفي المرتبة الثانية جاءت أنيستون، التي حصلت على نسبة 34%، تليها كيم بنسبة 31% ثم النجم ويل سميث (52 عامًا) بنسبة 30%، وفيكتوريا بيكهام بنسبة 28%، وزوجها ديفيد بيكهام البالغ من العمر 45 عامًا بنسبة 23%.

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Via SyndiGate.info


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