استطلاع حـول حسناوات تقدمن في العمر.. جنيفــر لوبيــز "الأكثـــر تألقا"!

كشف استطلاع جديد للرأي أجرته عيادة تجميل بريطانية أن النجمة جنيفر لوبيز هي أكثر المشاهير، الذين تزيد أعمارهم على 40 عامًا، تألقًا وروعة.

وتفوقت المغنية البالغة من العمر 51 عامًا على الممثلة جينيفر أنيستون (52 عامًا)، ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان (40 عامًا)، والعارضة ونجمة المجتمع فيكتوريا بيكهام التي تبلغ من العمر 46 عامًا.

ووجد الاستطلاع أن حوالي 38% من النساء البريطانيات قلن إنهن سيكُنّ أكثر سعادة إذا صرن مثل جنيفر لوبيز عندما يكبرن. وفي المرتبة الثانية جاءت أنيستون، التي حصلت على نسبة 34%، تليها كيم بنسبة 31% ثم النجم ويل سميث (52 عامًا) بنسبة 30%، وفيكتوريا بيكهام بنسبة 28%، وزوجها ديفيد بيكهام البالغ من العمر 45 عامًا بنسبة 23%.

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