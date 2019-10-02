خوفاً من أن تلقى مصير الأميرة ديانا.. هاري يقاضي صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بسبب ميغان ماركل

أصدر الأمير هاري بيانًا يُعلن فيه عن مقاضاته لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية لانتهاكها قانون حماية البيانات لعام 2018 ونشرها رسالة شخصية لزوجته دوقة ساسيكس ميغان ميركل.

ونشرت مجلة "كوسموبوليتان"، أن الصحافة البريطانية لطالما انتقدت ميغان في كل شئ حول اختيارها للملابس وسلوكها وكونها أم ووصفوها بالقاسية وأنها شخصية عديمة الإحساس، وكل هذه الضغوطات والتعليقات تؤثر سلبًا على حالة ميغان النفسية والذهنية، لذلك قرر الأمير هاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أكبر صحيفة نالت من شخص زوجته وهي صحيفة "الديلي ميل" البريطانية التي تمتلكها الشركة الأم أسوشيتد برس.

وجاء هذا القرار بعد نشر الصحيفة رسالة شخصية لميغان ميركل، فأتهمها الأمير هاري بالنشر الغير رسمي لمعلومات شخصية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وخرق قانون حماية المعلومات للعام 2018.

وأعلن الأمير هاري على الموقع الرسمي لمقاطعة ساسيكس بيانًا مفاده أن الصحافة البريطانية قد نالت من شخص زوجته وانتهكت حياتها الخاصة وحرفت الحقائق عنها وأن ميغان تشعر بألم نفسي شديد، وأكد الأمير هاري أن الذي يدفعه لإتخاذ مثل هذا القرار هو خوفه على زوجته أن تلاقي نفس مصير والدته الأميرة ديانا، التي شوهتها الصحافة وأنهت حياتها وأن يعيد التاريخ نفسه مرة أخرى.

وذُكر في البيان أيضًا أن الأمير هاري يخاف أن يفقد زوجته كما فقد والدته.

واختتم الأمير هاري رسالته بشكر الجمهور على الوقوف إلى جانبهما في هذه الأوقات الصعبة.

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