خيال "رامبو" يلاحق سيلفستر ستالون في شوارع لوس أنجلوس

يُظهر النجم البالغ من العمر 72 عاماً "سيلفستر ستالون" شخصية رامبو في الدور القتالي الذي قام به على الشاشات، على أرض الواقع وخلال حياته اليومية، حيث بدا غاضباً عندما علق في مشاجرة مع سائق سيارة أخرى، الذي قيل إنه حاول سرقة مكان اصطفافه في موقف للسيارات في لوس أنجلوس يوم الجمعة.

وظهر ستالون بإطلالة كاجوال مُرتديًا بدلة رياضية رمادية ونظارات شمسية سوداء، بينما كان يسير نحو السائق بشكل غاضب، الذي تبين فيما بعد أنه امرأة، ولكن سرعان ما غادرت المرأة المكان، مما سمح لسلفستر بالاصطفاف.

وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها سيلفستر مشاكل مرورية، فخلال وقت سابق شوهد وهو يمشي بهدوء نحو سيارته التي كانت متوقفة بشكل غير قانوني أمام متجر مجوهرات فخمة في بيفرلي هيلز، حيث كان قد حصل على مخالفة اصطفاف، لكنه حافظ على هدوئه وابتسم وصافح الضابط.

وعلى الصعيد المهني، من المقرر إصدار السلسلة الخامسة من Rambo: Last Blood في 20 سبتمبر من عام 2019، حيث سيشهد الفيلم مسار رامبو مع كارتل المكسيكي، الجندي الذي يختطف أحد أبنائه، فيقومان بمواجهة المنظمات الأكثر عنفاً في البلاد.

ومن الجدير بالذكر أن رامبو هو شخصية رائدة في رواية First Blood لعام 1972، التي كتبها ديفيد موريل، ثم أنتج الرواية كفيلم يحمل نفس الاسم عام 1982،لتبدأ سلسلة من نجاحاته المدوية.

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