دانيال رادكليف يدافع عن المتحوّلين جنسياً.. "أنا أحبهم ويجب أن ندعمهم"

تعرّضت كاتبة سلسلة هاري بوتر "جي كيه رولينغ" لانتقادات واسعة بعد تغريدة لها ضد المتحوّلين جنسياً عبر حسابها الخاص على "تويتر"، حيث أكّدوا بأنهم لم يعد بإمكانهم الاستمتاع بسلسلة هاري بوتر بسبب أفكارها.

وتساءلت جي كيه حول العنوان الرئيسي لمقال على الانترنت يناقش "الأشخاص الذين يحيضون"، حيث قالت: "أنا متأكدة من أنه كانت هناك كلمة لهؤلاء الناس، هل هناك شخص يساعدني Wumben? Wimpund? Woomud?".

ووصفت جي كيه المتحوّلين جنسياً بأنهم "من النساء"، واتهمها المتابعون بعد ذلك بأنها متحولة جنسياً وهو ما نفته جي كيه بشدة.

وتدخل دانيال رادكليف في الخلاف حول المتحوّلين جنسياً، حيث شارك رادكليف أفكاره حول هذه المسألة وذلك في بيان من خلال مؤسسة تريفور الخيرية.

وبدأ دانيال قوله: "إن القضية لا تتعلق بيني وبين جي كيه رولينغ بل بقضية أن المتحوّلين جنسياً من النساء، إن هذا البيان يمحو هوية وكرامة المتحولين جنسياً ويتعارض مع جميع النصائح التي تقدمها جمعيات الرعاية الصحية".

وتابع دانيال قوله: "إن 78% من الشباب المتحولين جنسياً وغير ثنائي الجنس أبلغوا عن تعرّضهم للتمييز بسبب هويتهم الجنسية، ونحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لدعم المتحوّلين وعدم إبطال هوياتهم".

واختتم دانيال قوله: "أنا أحب المتحوّلين جنسياً لكن محو مفهوم الجنس يزيل قدرة الكثيرين على مناقشة حياتهم بشكل هادف فليس من الكراهية قول هذا الشيء كحقيقة".

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