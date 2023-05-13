البوابة - تعد الملابس الداخلية من أهم قطع الملابس التي يجب الاهتمام بنظافتها وجودتها. ولكن للأسف بينما نقوم عادة بكي كل ملابسنا لتبدو نظيفة ومرتبة ننسى الاهتمام بكي ملابسك الداخلية !! نعم، ملابسك الداخلية تؤثر على صحتك التناسلية. تساعد درجة الحرارة المرتفعة على قتل العديد من الجراثيم الموجودة على ملابسك الداخلية حتى الجديدة والتي تبدو نظيفة.

دراسة: لماذا يجب أن نبدأ في كي الملابس الداخلية ؟

الجراثيم تتكاثر على ملابسك الداخلية النظيفة



إذا كنت تفكر حقًا في كمية الجراثيم والبكتيريا التي يمكن أن تكون ملقاة على ملابسك الداخلية قبل وضعها على أعضائك الخاصة ، فسوف تصاب بالصدمة.

لسوء الحظ ، يمكن لبعض البكتيريا والجراثيم البقاء على قيد الحياة حتى 60 درجة مئوية. نظرًا لأنه لا يمكن غسل الملابس الرقيقة بالماء شديد السخونة ، فإن أفضل رهان لك هو كيها بعد الغسيل. البخار الساخن جدًا يعمل على تطهير الملابس من البكتيريا.

البكتيريا والغسالة

وفقًا لمعهد Good Housekeeping Institute ، توجد بكتيريا في الغسالة. يُعتقد أن جميع أنواع البكتيريا يمكن أن تتكاثر في غسالاتنا ، مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا والمكورات العنقودية الذهبية وغيرها الكثير. الملابس المتسخة التي نغسلها هي مصادر هذه الجراثيم. حتى الثياب الداخلية النظيفة يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 10000 بكتيريا حية. يوجد حوالي مليون بكتيريا في ملعقتين كبيرتين فقط من المياه المستعملة من الغسالة. يمكن أن تنتقل هذه البكتيريا بعد ذلك إلى حمولتك التالية من الملابس. وتعتبر الثياب الداخلية واحدة من أقذر قطع الملابس وقد تحتوي أيضًا على آثار من المواد البرازية التي تحمل عددًا من الجراثيم المختلفة مثل فيروس التهاب الكبد A والنوروفيروس والفيروس العجلي والسالمونيلا والإشريكية القولونية.



كي ملابسك الداخلية يمنع التهاب المسالك البولية

يساعد الكي على قتل البكتيريا التي قد تسبب التهابات المسالك البولية. إذا كنت تتعامل حاليًا مع عدوى فطرية ، فمن المستحسن أن تقوم بكي ملابسك الداخلية قبل ارتدائها.

دراسة: لماذا يجب أن نبدأ في كي الملابس الداخلية ؟



طريقة كي الملابس الداخلية:

اغسل الثياب الداخلية جيداً وضعها لتجف في الشمس. تحقق من نوع القماش (مكتوب على الملصق) واضبط درجة حرارة المكواة وفقًا لذلك.

إذا كنت في شك ، اضبط المكواة على درجة الحرارة الدنيا ثم يمكنك زيادتها لاحقًا. قم بكيها بعناية ، ثم قم بطيها ووضعها في الدرج.

تأكد من تنظيف درج ملابسك الداخلية بانتظام وعدم تراكم الغبار في الزوايا.

ضع في اعتبارك التخلص من كل ملابسك الداخلية على الأقل كل 6 شهور وشراء عدد جديد منها.



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