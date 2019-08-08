درو باريمور تكشف عن سر رغبتها في إنجاب الأطفال.. وتصرّح "أنا خُلقت لهذا الشيء"

تحدّثت النجمة "درو باريمور" عن حياتها الخاصة من خلال مقابلتها مع مجلة InStyle يوم الثلاثاء الماضي، وذلك في الذكرى الخامسة والعشرين لإصدار المجلة.

وكشفت درو عن الشيء الذي ألهمها لإنجاب الأطفال خلال الفترة الماضية، فقالت: "في عام 2009 كنت مشغولة بشكل خاص في عملي، حيث أنهيت إخراج فيلم Whip It، وكنت أصوّر أيضاً فيلم Going the Distance"، وتابعت: "كنت مرهقة، ومتوترة، وأتخيّل ما ستكون عليه الحياة من غير وجود العمل".

وفي لحظة تفكيرها بترك العمل، بسبب الضغوطات، قررت درو إنجاب أطفال، فصرّحت: "إنجاب الأطفال أحد الطرق لإحداث تغيير كبير في الحياة، وهو أفضل ما قمت به خلال حياتي".

درو لديها طفلتين أوليف تبلغ من العمر ست سنوات، وفرانكي، 5 سنوات، من زوجها السابق ويل كوبلمان، وعبّرت عن ثقتها بنفسها وبجسدها بعد ولادة بناتها.

وصرّحت حول موضوع جسدها: "أعتقد أنني لم أقارن نفسي بأي شيء، خاصةً وأننا في عصر التكنولوجيا المتطورة والمقارنات، لقد خُلقت لكي أُنجب هؤلاء الفتيات، ولم أسقط ضحية هوليوود، حول كيف من المفترض أن تبدو المرأة، أنا أحب الفتيات".

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