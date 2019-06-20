دريك يشتري سكوت ضحيته بمبلغ ضخم.. والأخيرة تكشف تفاصيل علاقتهما الجنسية!

اشترى نجم الراب الكندي "دريك" سكوت ضحيته بمبلغ باهظ، إلّا أنه لم يسلم من الفضيحة وانقلب عليه السحر.

وفق ما نقله موقع "ذا صن"، أُفيد أن "دريك" دفع ما يقارب الـ350 ألف دولار لامرأة زعمت باعتدائه عليها جنسيًا خلال جولته الغنائية في المملكة المتحدة، حيث أبرم معها تسوية، رغم أن الشرطة البريطانية وجدته بريئًا من كافة التهم؛ بسبب عدم توافر الأدلة الكافية.

كشفت عارضة الأزياء الأمريكية "ليلي لاسي"، البالغة من العمر 32 عامًا، تفاصيل الدفع والهجوم المزعوم في أوراق المحكمة قُدمِّت في مدينة نيويورك الأمريكية.





وزعمت "ليلي"، واسمها الحقيقي "لاكوانا موريس"، أن النجم أجبرها على ممارسة الجنس الفموي معه بطريقة مُذلة، حيث وضع وعاءً إلى جانبها، وطلب منها البصق فيه، رغم أن النجم أشار سابقًا ان علاقتهما كانت بالتراضي، وأنها هي من بدأت بحياكة قصة تتصور فيها علاقتهما معًا، فقد طلبت مرافقته حتى نهاية الجولة، لكنه رفض.

من جهتهم، رفض فريق "دريك" الإدانات الكاذبة، وطلبوا من منفذي القانون إجراء التحقيقات اللازمة.

يقال إن الحادث وقع في مانشستر عام 2017 خلال جولة "دريك" الغنائية Boy Meets World ، وقد رفع دعوى قضائية ضد ضحيته الخريف الماضي بتهمة الابتزاز بمزاعم الحمل والاغتصاب والتشهير من أجل الحصول على مزيد من الأموال.