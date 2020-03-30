دريك ينشر الصور الأولى لابنه الذي أنجبه من ممثلة إباحية.. عيون زرقاء وشعر أشقر!

شارك المغني الكندي "دريك" متابعيه عبر موقع "إنستغرام" مجموعة صورٍ لابنه "أدونيس"، الذي أبقى خبر ولادته سرًا، وتعد هذه المرة الأولى التي يكشف فيها عن شكل طفله الذي أنجبه من علاقته العابرة بنجمة الأفلام "صوفي بروساوكس".

في الصور، يظهر "دريك" يحمل طفله الصغير بين ذراعيه، ويبدو واضحًا عدم تشابههما بتاتًا؛ فلون بشرة الطفل بيضاء كما أنه يمتلك شعر مجعد أشقر اللون غاية في الجمال، وعيون زرقاء كالبحر.

وفي صورة أخرى، يظهر "دريك" برفقة ابنه ووالدته "صوفي"، التي بدَّت غاية في الجمال ببشرتها الحنطية الساحرة وعيونها البنية، وشعرها البني المموَّج، واختارت ارتداء توب سترابلس أبيض وفوقه أسدلت وردية باهتة ونسَّقتها بتنورة مُزيَّنة بطبعة جلد النمر.



وأرفق"دريك" الصور بتعليق عاطفي يعبر فيه عن اشتياقه لطفله الذي لا يستطيع مقابلته نظرًا لتواجدهما في مكانين مختلفين منعزلين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكتب: "أنا أحب وأفتقد أسرتي الجميلة وأصدقائي ولا أستطيع الانتظار لليوم السعيد عندما نكون جميعًا قادرين على لم الشمل".

يذكر أن "صوفي رحبَّت بابنها "أودنيس"في أكتوبر عام 2017، وأكَّد "دريك" البالغ من العمر 31 عامًا أنه أب لطفل وُلِدَ في شهر أكتوبر عام 2017، حيت تطرَّق في أغنيته "Emotionless"، إحدى أغاني ألبومه الحديث "Scoropion"، عن تجربة الأبوة، وقال: "لم أكن أخفي طفلي عن العالم، كنت أخفي العالم عن طفلي"، كما أشار أن خبر أبوته نقله لأولئك الذين يهمه أمرهم ويتصل بهم.



من جهة أخرى، تحدث عن "صوفي"، نجمة الأفلام الإباحية السابقة، واعترف أنها لم تكن حبيبته على الإطلاق، بل التقى بها في مناسبتين مختلفتين، وجاء في كلمات الأغنية: "إنها ليست حبيبتي مثل بيلي جين، لكن الطفل ملكي.. سحقًا، لقد التقينا مرتين."

بالإضافة إلى ذلك، ادعت "صوفي" أنها حامل في شهرها الثالث بطفل النجم في شهر مايو عام 2017 ، وعيَّنت محاميين رئيسيين في مدينة نيويورك لبدء الإجراءات لإثبات الأبوة وطلب دعم الطفل، حسبما أفادت شركة "تي إم زي" في ذلك الوقت.



كما نشرت رسالة نصية تبادلها الثنائي يطلب فيها "دريك" منها إجهاض الطفل، لكنها رفضت ذلك، وكتبت له: "لا أستطيع قتل طفلي لإشباع رغبتك"، ليرد: "هل تدركين ما تفعلينه؟ هل تعتقدين أنك ستحصلين على المال بهذا الفعل؟"

ورصدت عدسات الباباراتزي "صوفي" و"دريك" لأول مرة عام 2017 بعد انفصال الأخير عن حبيبته النجمة الأمريكية "جينيفر لوبيز".