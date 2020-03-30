دريك ينشر الصور الأولى لابنه الذي أنجبه من ممثلة إباحية.. عيون زرقاء وشعر أشقر!

شارك المغني الكندي "دريك" متابعيه عبر موقع "إنستغرام" مجموعة صورٍ لابنه "أدونيس"، الذي أبقى خبر ولادته سرًا، وتعد هذه المرة الأولى التي يكشف فيها عن شكل طفله الذي أنجبه من علاقته العابرة بنجمة الأفلام "صوفي بروساوكس".
في الصور، يظهر "دريك" يحمل طفله الصغير بين ذراعيه، ويبدو واضحًا عدم تشابههما بتاتًا؛ فلون بشرة الطفل بيضاء كما أنه يمتلك شعر مجعد أشقر اللون غاية في الجمال، وعيون زرقاء كالبحر.
وفي صورة أخرى، يظهر "دريك" برفقة ابنه ووالدته "صوفي"، التي بدَّت غاية في الجمال ببشرتها الحنطية الساحرة وعيونها البنية، وشعرها البني المموَّج، واختارت ارتداء توب سترابلس أبيض وفوقه أسدلت وردية باهتة ونسَّقتها بتنورة مُزيَّنة بطبعة جلد النمر.
What is most important for you right now is to connect to your own inner light. This will create the biggest opening of all. Trust that you have all of the power within to make this happen, and in order to do that connect to the people and things that bring you a lot of joy. When the mind starts to move into overthinking or fear, shift your attention right away to something bright. It doesn’t matter what has happened in the past or what is happening around us now, you can always make the choice to break free of the wheel of suffering and panic and open up to your own light. We are powerful manifestors , so once you make the choice in the moment to shift your awareness to something good, it will show you in your reality. Be conscious, especially right now of fears coming in from others, and recognize that not everything should be held by you. Laughter is your best medicine, but tears can also be a powerful release. Let go of any judgment you may have around that. Remember that you are never alone, and if you need to be reminded of that ask for support and it will show up. Everything comes down to intention, and even though there are conflicting energies circling around us you must KNOW...It will rebuild. But in order for that to happen, you have to do exactly that. Trust. You have the biggest heart and that is your greatest gift. It’s impossible to always control your surroundings, but when you shift the focus to how you want to feel, everything will conspire to assist you. I love and miss my beautiful family and friends and I can’t wait for the joyful day when we are all able to reunite. Until then please keep your lights on. 🤍
وأرفق"دريك" الصور بتعليق عاطفي يعبر فيه عن اشتياقه لطفله الذي لا يستطيع مقابلته نظرًا لتواجدهما في مكانين مختلفين منعزلين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وكتب: "أنا أحب وأفتقد أسرتي الجميلة وأصدقائي ولا أستطيع الانتظار لليوم السعيد عندما نكون جميعًا قادرين على لم الشمل".
يذكر أن "صوفي رحبَّت بابنها "أودنيس"في أكتوبر عام 2017، وأكَّد "دريك" البالغ من العمر 31 عامًا أنه أب لطفل وُلِدَ في شهر أكتوبر عام 2017، حيت تطرَّق في أغنيته "Emotionless"، إحدى أغاني ألبومه الحديث "Scoropion"، عن تجربة الأبوة، وقال: "لم أكن أخفي طفلي عن العالم، كنت أخفي العالم عن طفلي"، كما أشار أن خبر أبوته نقله لأولئك الذين يهمه أمرهم ويتصل بهم.
من جهة أخرى، تحدث عن "صوفي"، نجمة الأفلام الإباحية السابقة، واعترف أنها لم تكن حبيبته على الإطلاق، بل التقى بها في مناسبتين مختلفتين، وجاء في كلمات الأغنية: "إنها ليست حبيبتي مثل بيلي جين، لكن الطفل ملكي.. سحقًا، لقد التقينا مرتين."
بالإضافة إلى ذلك، ادعت "صوفي" أنها حامل في شهرها الثالث بطفل النجم في شهر مايو عام 2017 ، وعيَّنت محاميين رئيسيين في مدينة نيويورك لبدء الإجراءات لإثبات الأبوة وطلب دعم الطفل، حسبما أفادت شركة "تي إم زي" في ذلك الوقت.
كما نشرت رسالة نصية تبادلها الثنائي يطلب فيها "دريك" منها إجهاض الطفل، لكنها رفضت ذلك، وكتبت له: "لا أستطيع قتل طفلي لإشباع رغبتك"، ليرد: "هل تدركين ما تفعلينه؟ هل تعتقدين أنك ستحصلين على المال بهذا الفعل؟"
ورصدت عدسات الباباراتزي "صوفي" و"دريك" لأول مرة عام 2017 بعد انفصال الأخير عن حبيبته النجمة الأمريكية "جينيفر لوبيز".
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