دعوى قضائية ضد ريس ويذرسبون.. "احتيال واستغلال وباء الكورونا"

قدّمت النجمة "ريس ويذرسبون" عرضاً ترويجياً للمعلمين من خلال شركتها الخاصة للملابس Draper James في وقت سابق من هذا العام.

وكشفت من خلال الإعلان: "عزيزي المعلم نريد أن نشكركم على عملكم بجهد أثناء الحجر الصحي فنراكم تعملون أكثر من أي وقت مضى من أجل أطفالنا ولإظهار امتنانا تود شركة Draper James أن تعطي المعلمات فستاناً مجاناً".

لكن المعلمات رفعن دعوى قضائية ضد النجمة وشركتها وذلك بسبب خداعهم وعدم حصولهم على الفساتين بالرغم من تقديمهم معلومات خطيرة وحساسة عن حياتهم المهنية والخاصة.

واتهمت المعلمات لاريسا، جوديث ونتالي شركة Draper James بالاستفادة من وباء الكورونا من خلال تقديم عرض الفستان الواحد لكل معلمة وقيامهن بالتسجيل وتقديم معلومات حساسة بما في ذلك معرّف المعلم الخاص بهم وعناوين البريد الالكتروني الخاص بالمدرسة وكل المعلومات التي يمكن أن يستغلها مجرمي الإنترنت".

وصرّحت المدعيات بأن الشركة كانت تمتلك 250 فستاناً فقط لإعطائها لملايين من المعلمات وشعرت المدعيات بأن مسابقة اللباس بأكملها كانت عملية احتيال لإنشاء قاعدة بيانات كبيرة للعملاء.

أما محامي النجمة فأكد بأن هذه الدعوى القضائية هي محاولة جائرة لاستغلال النوايا الحسنة للشركة لتكريم المعلمين وأن الإمدادات كانت محدودة ولا يمكن توفير فستان مجاني لكل معلم.

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