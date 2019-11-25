دوا ليبا تشعل حفل AMAs بلانجوري أحمر.. وقبلات وأحضان مع أنور حديد على السجادة الحمراء

بدا شقيق عارضات الأزياء جيجي وبيلا "أنور حديد" وحبيبته "دوا ليبا" أكثر سعادة من أي وقت مضى أثناء تواجدهم ليلة أمس الأحد على مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس.

وتألق ثنائي الحب مع بعضهما البعض على السجادة الحمراء حيث كانا يحدقان في عيون بعضهما بينما كانت دوا تلف يديها حول أنور وتشارك الحبيبان قبلة عاطفية أمام عدسات الكاميرا.

وارتدت دوا فستان ساتان باللون الوردي وبقصة الأوف شولدر كما تزيّن بفتحة جانبية طويلة وعقدة سوداء ضخمة، بالإضافة إلى أنها اعتمدت تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأشقر.

أما أنور فقد اختار أن يكون انيقاً ببدلته السوداء وحذائه المطابق إلا أنه ارتدى تي شيرت بألوان مختلفة لم يتطابق مع إطلالته الرسمية.

وعلّقت دوا لـ Entertainment Tonight: "موعدي هو حبيبي، إنه وسيم جداً أليس كذلك؟"، حيث أن دوا لم تكن ضمن سباق الحصول على الجوائز في الحفل بل قدّمت أغنية Don't Start Now.

واختارت دوا إطلالة مثيرة أثناء تواجدها على المسرح وأدائها أغنيتها حيث ارتدت لانجوري أحمر نسّقته مع جوارب سوداء كاملة وحذاء مطابق اللون.

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