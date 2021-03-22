دوا ليبا تتعرض لهجوم من قبل معجبيها.. شاهد الفيديو!

تعرَّضت النجمة الإنجليزية دوا ليبا للهجوم من قبل معجبيها المتحمسين أثناء مغادرتها إلى مكسيكو سيتي للعمل.

انتشر مقطع فيديو لدوا ليبا أثناء التقاطها الصور برفقة معجبيها، وفجأة ودون سابق إنذار انقض عليها معجبين يودان على ما يبدو التقاط صورة برفقتها قبل وصولها إلى السيارة التي تبعد بضع أمتار عنها، وعلى الفور أبعد الحراس الشخصيين الشابين، في حين هرعت للصعود إلى السيارة.

ويعتقد أن دوا لم تصب بأذى جراء الحادث، وقال مصدر: "انتشرت أنباء عن وجودها في المنطقة ومن الواضح أن الناس كانوا حريصين على مقابلتها.. لكن الأمر أصبح سيئًا عندما اندفع إليها معجبان، لقد ركضا نحوها وبدا الأمر مخيفًا."

وتابع: "بدت دوا غير مرتاحة حقًا، لكن لحسن الحظ، كان الأمن موجودًا لجر الناس بعيدًا لأن من يدري ما كان يمكن أن يحدث".

وفي وقت سابق، شاركت النجمة صورة لها عبر حسابها على "إنستغرام"، مما يشير إلى أنها كانت في المكسيك لتصوير حملة Yves Saint Laurent.