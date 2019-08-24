دوا ليبا وأنور حديد يعلنان عن علاقتهما الرومانسية.. قبلات وأحضان أثناء تناول العشاء

ظهرت الإشاعات سابقاً بأن النجمة "دوا ليبا" تواعد شقيق عارضات الأزياء جيجي وبيلا حديد "أنور حديد"، في وقت سابق من هذا العام.

وبعد هذه التكهنات، نشرت دوا صوراً عديدة عبر حسابها على إنستغرام، في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث كانت تحتفل بعيد ميلادها مع صديقها انور حديد.

ووسط الأصدقاء والعائلة، احتفلت دوا ببلوغها الرابعة والعشرين، حيث غنّ الحضور بينما كانت تمسك الكعكة، كما تناولوا العشاء الفاخر في المطعم.

وأثناء الوجبة، لم تبعد دوا وأنور أيديهما عن بعضهما، كما لم يخلو الأمر من القبلات والأحضان على طاولة العشاء، وكانت دوا ترتدي فستان أسود قصير، بقصة الأوف شولدر، من مجموعة Saint Laurent.

وفي وقت سابق من نفس اليون، شاركت دوا صورةً لأنور وهو يعدّ الإفطار لدوا بمناسبة عيد ميلادها، كما ظهرت دوا في صورة أخرى وهي ترتدي بكيني أخضر وتقف على الشرفة، بينما كانت تحمل كعكة بيدها.

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