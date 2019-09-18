دوا ليبا وعائلتها يخطفون الأنظار بالأسود.. والوالد أصل الجمال! (صور)

حصلت المغنية الأمريكية "دوا ليبا" على دعم عائلتها وحبيبها "أنور حديد" خلال مشاركتها في حفل إطلاق خط العطور العلامة الفرنسية "ايف سان لوران" يوم الثلاثاء الماضي.

صعدت "دوا ليبا"، البالغة من العمر 24 عامًا، إلى خشبة المسرح لتقديم عرض غنائي مُبهر أمام عائلتها المؤلفة من والدتها "أنيسة"، وشقيقها "جين"، وشقيقتها "رينا"، ووالدها "دوكاجين"،وكان من بين الحضور أيضًا عارضة الأزياء "هانا كروس" و"صابرينا إلبا".









وتألَّقت "ليبا" وعائلتها بإطلالات سوداء أنيقة، فاختارت ارتداء فستان أسود قصيرمن قماش الشيفون المنهدل، جاء بأكمام عريضة وياقة عالية، واستعرضت خصرها النحيل بكورسيه برَّاق من الترتر، في حين أسدلت خصلات شعرها الأسود القصير على جانبي كتفها، وطبَّقت القليل من مستحضرات التجميل، كما زادت من طولها طولًا بانتعال حذاء أسود ذي كعب عالٍ.

ولإطلالتها الثانية، اتبعت طريق الجرأة والإثارة، فارتدت توب سترابلس أسود شفاف من قماش الشيفون نسَّقته بهوت شورت أسود من قماش الجلد، وأسدلت فوقه بليزر أسود طويل منحها لمسة من الرقي والجاذبية.

ويبدو أن "ليبا" ورثت جمالها من والدها الوسيم "دوكاجين" الذي بات حديث رواد مواقع التواصل عقب ظهوره في حفل توزيع جوائز BRIT في شهر فبراير الماضي، فقد أشاد المتابعون بجماله ووسامته.

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