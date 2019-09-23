دوقا ساسكس يبدآن جولتهما في أفريقيا.. وخوف على الطفل آرتشي من عاصمة القتل

بدأ دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل جولتهما الأولى في جنوب إفريقيا، برفقة ابنهما آرتشي، اليوم الاثنين.

وستكون بداية جولتهما بلدة نيانغا في كيب فلاتس خارج كيب تاون، حيث تُعرف بأنها عاصمة القتل إذ يقتل شخص واحد من بين 206 أشخاص في كل عام وفقاً للإحصائيات.

وسيتم ترتيب زيارة الزوجين وسط وجود أمني كبير مع إبقاء التفاصيل سرية حتى اللحظات الأخيرة لمنع الإضطرابات، بينما سيبقى ابنهما الرضيع آرتشي في محل إقامته مع مربية الأطفال.

وخلال وقت سابق من هذا اليوم وصلت الأسرة المالكة المكوّنة من ثلاث أفراد إلى مدينة كيب تاون من خلال رحلة الخطوط الجوية البريطانية التي قاموا بها خلال الليل من لندن.

وظهرت ميغان وهي ترتدي بنطال أبيض وبلوزة بيضاء مع معطف من الصوف باللون البيج، ونسّقت معه حذاء مسطح من مجموعة Everlane بقيمة 133 جنيه أسترليني، بينما كانت تحمل آرتشي على يديها، أما هاري فقد اعتمد على بنطال كحلي مع بليزر باللون الأزرق الفاتح.

وسيكون جدول دوقا ساسكس مليئاً بالاعمال فمن مراقبة برنامج تمكين الفتيات إلى حضور أنشطة تجارية كما سيلقيان خطابين قصيرين خلال الجولة.

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