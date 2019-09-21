دوقا ساسكس يحضران حفل زفاف صديقتهما ميشا نونو.. وهذا سعر فستان ميغان ماركل

تواجد دوقا ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل في العاصمة الإيطالية لحضور حفل زفاف صديقتهم المصممة ميشا نونو على خطيبها ميكي هيس، الذي أقيم في فيلا أوريليا في روما.

ووصلت ميغان والأمير هاري إلى الحفل وسط تصفيق كبير من الحضور، حيث كانت ميغان ترتدي فستان أسود من مجموعة فالنتينو بقيمة 13.500 دولار، مزيّن بالدانتيل الشفاف والترتر من جهة الكتف والأكمام.

ولإتمام إطلالتها الملكية اعتمدت ميغان تسريحة الكعكة المنخفضة مع خصلتين أماميتين، كما وضعت أقراط ماسية بيضوية بالإضافة إلى أنها نسّقت معه حقيبة يد خمرية اللون.

وخلال وقت لاحق ظهرت العروس بجانب الأميرة يوجين وهي ترتدي فستان أبيض بسيط، إلا أن هناك فستان آخر مزخرف أكثر تم إنزاله من سيارة وإدخاله للقصر، أما الأميرة يوجين فارتدت فستان أسود.

ولم يكن دوقا ساسكس الوحيدين من العائلة المالكة المتواجدة، فمع وجود الأميرة يوجين كانت إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر وهي ترتدي فستاناً مذهل طويل باللون المشمشي ومزيّن بكسرات ووشاح من الأعلى.

وانضم إليهم أيضاً من الوسط الهوليوودي النجمة كاتي بيري وأورلاندو بلوم التي كانت ترتدي فستان وردي من الشيفون ومزيّن بقطع زهور، نسّقتها مع حقيبة يد مطابقة اللون.

ومن الجدير بالذكر أن ميشا نشأت في البحرين وأصبحت صديقة لدوقة ساسكس عام 2016 على الرغم من أن هذا لم يتم تأكيده، حيث كانت ضمن الحضور في حفل زفاف ميغان وهاري الملكي.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: