دوقا ساسكس ينشران الصورة الأولى لطفلتهما "ليليبيت".. شاهد جمالها

شارك دوقا ساسكس "الامير هاري" و زوجته الفنانة الأمريكية المعتزلة "ميغان ماركل" أول صورة واضحة لطفلتهما الصغيرة "ليليبيت" وذلك بمناسبة عيد ميلادها الأول، وذلك عبر حسابهما الخاص على "انستغرام".

وكانت ميغان ماركل قد رتّبت جلسة تصوير خاصة لطفلتها ليليبيت خلال زيارتها الأخيرة للمملكة المتحدة، وذلك لنشر الصور الاولى الواضحة لها في عامها الأول.

وظهرت ليليبيت وهي ترتدي فستان أزرق فاتح بينما كانت تجلس على العشب في حديقة منزلهما الريفي في مدينة فروغمور، وكانت المصوّرة العالمية ميسان هاريمان هي من التقطت الصور.

وبدت ليليبيت جميلة جداً وهي تبتسم للكاميرا وورثت الطفلة ليليبيت لون بشرة وشعر والدها وقال العديد من الجمهور انها بدت نسخة طبق الأصل من والدها وشقيقها الأكبر ارتشي

وتفاعل الجمهور مع صور الطفلة الصغيرة والشبه الكبير بينها وبين والدها وشقيقها، وتغزل الجمهور بجمالها، وظهرت الطفلة في صورة اخرة مع والدتها ميغان ماركل وهي تحتضنها وجاءت الصورة باللونين الأبيض والأسود

وكانت ليليبيت قد احتفلت بعيد ميلادها الأول في المملكة المتحدة في قلعة وندسور مع الملكة اليزابيث حيث أنها الزيارة الأولى لها بعد عامين كاملين من رحيلهما للولايات المتحدة الأمريكية.

وحضر كل من الأمير هاري وميغان ماركل إلى المملكة المتحدة في هذا العام وذلك لحضور احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة في محاولة منهم لعودة العلاقات الملكية، سواء مع الملكة أو حتى مع شقيقه الامير ويليام وكيت ميدلتون بعد التوترات الأخيرة التي حصلت بينهما.