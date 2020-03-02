ديزني تقنع جوني ديب في العودة لفيلم "قراصنة الكاريبي" بعد فضح طليقته

استُبعِدَ النجم العالمي "جوني ديب" من تصوير الجزء السادس من سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي" نتيحة المشاكل الشخصية والمالية التي واجهها خلال السنوات الأخيرة؛ من بينها فترة طلاقه العصيبة من الممثلة الأمريكية "آمبر هيرد".

ووفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، يٌشار أن "جوني ديب" سيعود بشخصية القرصان "جاك سبارو" في الجزء السادس من فيلم "قراصنة الكاريبي"، ويُقال ان الرئيس التنفيذي لشر;ة "ديزني" يمارس ضغوطه وجهده لإقناع النجم في العودة؛ باعتباره الشخصية الأهم في الفيلم.

ويأتي قرار "ديزني" هذا بعد انتشار تسجيل صوتي مزعوم لـ"هيرد" خلال محادثة بينها وبين "ديب" يناقشان مشاكلهما الزوجية عام 2015، حينها اعترفت بضربه ورميه بالآواني والمزهريات أثناء مشادة عنيفة وقعت بينهما.

ويجدر الإشارة أن "ديب" لعب دور القرصان "جاك سبارو" في 5 أجزاء مهمة للفيلم على مدار الـ15 عامًا، رغم أن الجزء الأخير لم يلقَ النجاح المطلوب نظرًا للمشاكل التي واجهها النجم.

وقد حققت السلسلة نجاحات ساحقة وتخطت الإيرادات في شباك التذاكر؛ فحصد الجزء الأول "قراصنة الكاريبي: ولعنة اللؤلؤة السوداء" عام 2003 ما يقرب الـ600 مليون دولار، بينما الجزء الثاني "قراصنة الكاريبي: صندوق الرجل الميت" عام 2006 حقق مليار دولار، في حين وصلت إرادات الجزء الأخير منه "قراصنة الكاريبي: الموتى لا يسردون الحكايات" عام 2017 ما يقرب الـ700 مليون دولار.

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