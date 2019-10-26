ديفيد بيكهام وكورتيني كوكس مثيران داخل حمام سباحة.. ما الذي جمعهما؟

أكّد لاعب كرة القدم المعتزل "ديفيد بيكهام" شائعات انضمامه للمسلسل التلفزيوني الشهير Modern Family بجانب النجمة "كورتيني كوكس"، حيث أنه معروف لكونه من محبي هذا المسلسل.

وظهر ديفيد وهو يسترخي داخل حوض السباحة برفقة كورتيني كوكس بالإضافة غلى نجوم المسلسل تايلر فيرجسون وإريك ستونستريت في لقطات نشرت أمس الجمعة.

وبدت كورتيني مثيرة وهي ترتدي بكيني باللون الأسود مع قلادة ذهبية بينما كان ديفيد عاري الصدر ويرتدي شورت سباحة، وعلّقت على لصورة بقولها: "مثيران للغاية في حوض الاستحمام!".

وكان ديفيد متحمساً في لقطة اخرى بينما كان يقف بجانب كورتيني وهو يقرأ نص العمل، حيث من المفترض أن يكون في حلقة من المسلسل وعلّق مازحاً : "قابلتُ صديقاً جديداً اليوم في العمل".

وانتقل المتابعون للتعليق على الصورة، وأولهم زوجته فكتوريا التي قالت: "لا أستطيع الانتظار! قبلاتي"، وآخرون متحمسون لدوره فعلقوا: "لا يمكنهم انتظار رؤية ديفيد".

ووفقاً لموقع EW.com يلعب كل من ديفيد وكورتيني دورهما في الدراما حيث يتنافسان سوياً في بطولة البولينغ الشهيرة.

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