ديفيد بيكهام يحتفل بعيد ميلاد زوجته الـ45 برومانسية.. صورة وسط الشموع

احتفل نجم كرة القدم البريطاني "ديفيد بيكهام" بعيد ميلاد زوجته مصممة الأزياء البريطانية "فيكتوريا بيكهام" الـ45 بطريقة لطيفة ومُعبرة عن مدى حبه واحترامه لزوجته التي استمر زواجهما ما يقارب الـ20 عامًا.

نشر "ديفيد بيكهام" صورة جميلة لزوجته الحسناء عبر حسابه على موقع "إنستغرام" تظهر من خلاله غاية في الفتنة والأناقة وسط أجواءٍ رومانسية وأضواء الشموع المُنيرة، وأرفقها بتعليق، جاء فيه: "عيد ميلاد سعيد ماما..احظي بوقت رائع، لأنك تستحقين أن تُدلَّلي من أطفالك الصغار بروكلين، روميو، كروز، وهاربر، وأنا بكل تأكيد."

واحتفلت "فيكتوريا" بعيد ميلادها برفقة أصدقاء ليلة الثلاثاء، فقد شاركت صديقتها "ماريا شارابوفا" متابعيها بمقطع فيديو لحظة تقطيع النجمة كعكة عيد ميلادها الصغيرة، فترفع يدها عاليًا ممسكةً بالملعقة.

وفي وقت لاحق، شاركت "فيكتوريا" المقطع عبر صفحتها الخاصة، وكتبت: 'عشاء عيد ميلاد مبكر مع الأصدقاء! قُبلاتي "، كما نشرت صورة تجمعها بأفراد عائلتها، وعلقت: "أجمل يوم في حياتي مع أكثر الأشخاص المفضلين لي في العالم..أحبكم جدًا جدًا.. قبلات من أم مُحبة وزوجة."