ديفيد بيكهام يدعم زوجته فيكتوريا بهذه الطريقة..والأخيرة تعلّق "أكبر معجب لي"

كشفت تقارير اخبارية في وقت سابق أن عارضة الأزياء الشهيرة "فيكتوريا بيكهام" تواجه أزمات مالية كبيرة بسبب علامتها التجارية الخاصة بها والتي أطلقتها خلال عام 2008.

وأكّدت هذه المصادر بان العلامة التجارية الخاصة بفيكتوريا بيكهام تواجه ديون كبيرة بمبالغ ضخمة حيث انها في الوقت الحالي تواجه مستقبل غامض واذا استمر الوضع بهذا الشكل فهي معرضة للانهيار.

ديفيد بيكهام يدعم زوجته فيكتوريا

بعد أن كشفت المصادر الاخبارية هذه الأخبار المحزنة حول العلامة التجارية الخاصة بعارضة الأزياء الشهيرة ونجمة فرقة سبايسي غيرلز السابقة، وبالرغم من عدم تعليق أي من الطرفين ديفيد أو فيكتوريا حول الموضوع، إلا أن فيكتوريا نشرت صورة لزوجها ديفيد بيكهام وهو يدعمها.

ونشرت فيكتوريا صورة لزوجها ديفيد وهو يرتدي تيشيرت Posh Spice مع وجود صورتها عليها، وعلّقت فيكتوريا على الصورة بقولها: "إن ديفيد بيكهام من أكبر المعجبين بي".

ديفيد بيكهام يحتفل مع أطفاله

استمتع لاعب كرة القدم السابق "ديفيد بيكهام" بقضاء ليلة عائلية مميزة رفقة ابنه روميو وكرو وذلك خلال تواجدهما لحضور مباراة نادي انتر ميامي مع تورنتو.

وشارك لاعب كرة القدم السابق ديفيد صورة لطيفة له رفقة أبنائه بعد تحقيق النادي الذي يشجعه الفوز على فريق تورنتو حيث وصف ديفيد المباراة بانها مهمة للغاية وكتب في تعليق له : "إنها ليلة ممتعة فهذه الليلة مع الفتيان وهم يشاهدون الفريق".