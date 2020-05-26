ديفيد بيكهام يسخر من زوجته ويشبهها لروس من مسلسل Friends.. أسنان بيضاء وبشرة برونزية مضحكة

تعرف مصممة الأزياء البريطانية "فيكتوريا بيكهام" بحسها الفكاهي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهي تشارك متابعيها العديد من مقاطع الفيديو والصور المُثيرة للضحك والجدل.

صدمت "فيكتوريا بيكهام" متابعيها ومعجبيها حينما نشر ابنها "كروز" صورة نادرة تجمعه بها التقطاها أمام المرآة وابتسامة كبيرة مرسومة على وجهها، ولم يتمكن زوجها نجم كرة القدم الشهير "ديفيد بيكهام" إحجام نفسه من إطلاق بعض النكات على شكلها المضحك.







وشبَّه "ديفيد بيكهام" زوجته بشخصية "روس" في المسلسل الكوميدي الشهير Friends حين ظهر ببشرة برونزية وبأسنان ناصعة البيضاء في إحدى حلقات الموسم السادس، حيث قرر "روس" تبيض أسنانه وتسمير بشرته من أجل موعده الغرامي.



وكتب "ديفيد": "كم هي بيضاء أسنان والدتك فيكتوريا، إنها تشبه روس من مسلسل Friends".

ويجدر الإشارة أنه من النادر مشاهدة "فيكتوريا" تبتسم للكاميرا، فقد كشفت سابقًا أن ثقتها بنفسها وبلوغها الأربعينات من العمر يدفعاها لذلك.