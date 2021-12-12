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ديلان دينيز تعلن عن خطوبتها من حبيبها الايسلندي.. وطريقة عرض زواج صادمة

منشور 12 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 06:46
ديلان دينيز وحبيبها ثور
ديلان دينيز وحبيبها ثور

أعلنت النجمة التركية "ديلان دينيز" عن خطوبتها من مدير الاعلانات ثور سيفارسون وذلك بطريقة مفاجئة وصادمة للمتابعين.

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طريقة عرض ثور سيفارسون الزواج من ديلان دينيز

أخذ المخرج الايسلندي حبيبته الفنانة التركية إلى الجسر المضيق ونزلا عند حواجز المضيق وعرض الزواج عليها، حيث حصل ازدحام مروري في تلك اللحظات.

الأمر الذي استدعى تواجد الشرطة في المكان بسبب تواجدهما لعرض الزواج حيث شاهدت الشرطة خاتم الزواج.

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ردة فعل ديلان دينيز

علّقت الفنانة التركية على عرض الزواج بأنها شعرت بالصدمة والمفاجأة لعرضه الزواج عليها ولم تكن مستعدّة له، فقالت: "مازلت في حالة صدمة والسبب وراء عرضه الزواج على الجسر هو أنني من آسيا وهو من أوروبا ولذلك قام بهذه المفاجأة".

فضيحة ديلان دينيز وحبيبها ثور سيفارسون

تعرّضت النجمة ديلان لانتقادات وهجوم عنيف بعد ممارستها الجنس مع حبيبها في أحد مراحيض الرجال في مكان عام، وزعم مصدر بأن الثنائي كانا يمارسان الجنس في أحد الحمامات الخاصة بالرجال وقد سمع موظفو المكان صوتهم.

وداهم الموظفون المكان وأخرجاها هي وعشيقها من المكان، ولم يدل أي من الثنائي باي تعلق حول الموضوع.

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