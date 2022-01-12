ديميت أوزدمير تنتقل إلى إيطاليا.. فهل ستحي علاقتها الرومانسية بجان يامان؟

تفكّر النجمة التركية "ديميت أوزدمير" بتغيير مسار حياتها المهنية بشكل نهائي من خلال انتقالها إلى أوروبا وبشكل اكثر تحديد إلى إيطاليا.

هل انتقال ديميت أوزدمير غلى ايطاليا له علاقة بجان يامان؟

أُثيرت شائعات عديدة بأن النجمة ديميت أوزدمير قد تنتقل لإيطاليا تحديداً أو اسبانيا، وذلك من أجل حبيبها السابق وشريكها في المسلسل الناجح الطائر المبكر الفنان التركي "جان يامان".

ويقيم جان يامان في ايطاليا في الوقت الحالي حيث بدأ في تصوير فيلمه الايطالي الجديد بينما كان هناك العديد من الشائعات حول وجود علاقة بينه وبين شريكته في الفيلم بالرغم من انها متزوجة من رجل أعمال معروف.

وبالرغم من ان شائعات الرومانسية التي كانت بين ديميت اوزدمير وجان يامان قد انتهت بالفعل بعد ارتباط جان يامان بالمذيعة الايطالية ديليتا لوتا وارتباط ديميت بحبيبها الأخير إلا أن بعض المتابعين يرون بأنها ستحيا من جديد خاصة بعد انتقال ديميت إلى ايطاليا.

ويبدو واضحاً بأن ديميت تعيد النظر في خياراتا المهنية وأن قدومها إلى ايطاليا أو اسبانيا سيساعدها على ذلك.

نبذة عن مسلسل "الطائر المبكر"

يدور قصة المسلسل في اطار كوميدي رومانسي حول فتاة تدعى سنام تبحث عن عمل حتى لا يجبرها والدها على الزواج وتعمل مساعدة في شركة اعلانات حيث حصولها على الوظيفة سيغير حياتها للأبد خاصة بعد وقوع مدير الشركة في حبها.