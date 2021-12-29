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ديميت أوزدمير تنفصل عن حبيبها الجديد لهذا السبب!

منشور 29 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 08:01
ديميت أوزدمير واوزهان كوتش
ديميت أوزدمير وأوزهان كوتش

بدأت النجمة التركية ديميت أوزدمير علاقتها الرومانسية مع المغني "أوزهان كوتش" في العام الماضي تقريباً، حيث أعلنا ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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علاقة ديميت وأوزهان مزيّفة بحسب ادّعاءات الصحافة

نشرت ديميت العديد من الصور التي كانت تجمعها بالمغني اوزهان ولكن صحفي ايطالي أكّد ان هذه العلاقة مزيّفة من أجل الغعلام والترويج لأعمالهم الجديدة.
وأكّد الصحفي الإيطالي أن كل شيء كذب وهم يحاولون تزييف الحقائق بجعل الجميع يصدقون هذه العلاقة وكانوا يجتمعون مع بعضهم البعض من أجل الاعلام والتصوير.

السبب الحقيقي وراء انفصال ديميت أوزدمير و حبيبها

ردة فعل ديميت حول ادّعاءات تزييف علاقتهما

كانت ديميت تردّ على شائعات تزييف العلاقة بنشر المزيد من الصور التي تجمعها بأوزهان والتي بدت فيها سعيدة للغاية في هذه العلاقة.

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انفصال ديميت عن حبيبها أوزهان نهائياً لهذا السبب

أكّدت مصادر قريبة من الثنائي بأن ديميت وأوزهان قد انفصلا نهائياً عن بعضهما البعض وأن عشقهم قد انتهى هذه المرة بالتأكيد.
ويعود سبب انفصالهما بان الثنائي كانا في عطلة رومانسية في مدينة باريس في فرنسا وحدث بينهما شجار كبير أدّى إلى انفصالهما نهائياً.

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