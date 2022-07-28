ديميت أوزدمير بمشاهد حميمية على السرير خلال اعلان مسلسلها "بيني وبين الدنيا"

أصدرت منصة ديزني بلس تركيا الفيديو الدعائي الأول الخاص بالمسلسل التركي المنتظر "بيني وبين الدنيا" وهو من بطولة النجمة التركية الشهيرة "ديميت أوزدمير" بالاضافة الى النجم "بورا جولسوي".

وأثار الفيديو الدعائي الذي تم تداوله بين الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي جدلًا كبيرًا بينهم وذلك بسبب المشاهد الحميمية والجريئة جدًا بين الثنائي ديميت وبورا.

تفاصيل الفيديو الدعائي الاول لمسلسل بيني وبين الدنيا

كشفت المنصة العالمية "ديزني بلس" عن الفيديو الاعلاني الأول للمسلسل التركي "بيني وبين الدنيا" عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وظهرت ديميت في الفيديو الاعلاني بمشاهد حميمية وجريئة جدًا مع بورا جولسوي مما أثار جدلًا كبيرًا بين الجمهور الذي انتقد جرأة هذه المشاهد والتي كانت معظمها في السرير، بالاضافة إلى عدد من القبلات الحميمية بينهما.

وانتقل المتابعون الى قسم التعليقات للتعليق على المشاهد الجريئة بشكل كبير حيث انتقد الجمهور بان معظم تفاصيل المسلسل كانت عبارة عن مشاهد حميمية دون الكشف عن القصة، وكأن العمل يعتمد على هذه المشاهد.

"Bu oyunun sonunda biri kurban olacak."

Orijinal dizi #DünyaylaBenimAramda çok yakında sadece Disney+'ta. pic.twitter.com/0jntIsalae — Disney+ Türkiye (@DisneyPlusTR) July 28, 2022

هاندا ارتشيل ترفض المسلسل بسبب جرأته

والجدير بالذكر أن دور البطولة كان قد عُرض على النجمة التركية الشهيرة "هاندا ارتشيل" في بداية الأمر قبل ان تحل ديميت أوزدمير بديلة لها، إلا ان هاندا رفضت هذا الدور بسبب مشاهده الجريئة جدًا كما كشفت العديد من المصادر.

وذهب الدور بشكل مباشر الى النجمة "ديميت اوزدمير" والتي وافقت دون تردد على قيامها بهذا الدور الجريء وتقديمها المشاهد الخاصة به.

مسلسل "بيني وبين الدنيا" السبب في انفصال هاندا ارتشيل وكرم بورسين

تداول المتابعون في بداية الأمر بأن البطولة الرجالية كانت من نصيب كرم بورسين قبل النجم التركي بورا جولسوي، حيث كان كرم بورسين في تلك الفترة في علاقة رومانسية مع هاندا ارتشيل وانه سيؤدي المشاهد الحميمية مع ديميت أوزدمير بعد رفض هاندا ارتشيل الدور.

وأشيع بأن غيرة هاندا ارتشيل من قيام كرم بورسين بدور البطولة الى جانب ديميت أوزدمير هو سبب انفصالهما، ولكن يبدو بان الأمر غير صحيح حيث أن البطولة هو من نصيب النجم التركي بورا جولسوي منذ البداية