ديمي روز تحتفل بعيد ميلادها الـ24 بإطلالة فرعونية مُثيرة! (صور)

احتفلت العارضة البريطانية ديمي روز بعيد ميلادها في أحد المنازل بالريف الإنجليزي، وأشعلت الإنترنت بإطلالة فرعونية مثيرة، مستوحاة من كليوباترا.

اختارت ديمي أن يكون الحفل تنكريًا، وبدت في غاية الجاذبية في إطلالة جريئة باللون الأسود والذهبي، تألفت من حمالة صدر وتنورة كشفت عن رشاقة ساقيها، كما أضافت إليهما كاب طويل لإضفاء لمسة ملكية لإطلالتها الجريئة.



اعتمدت ديمي مكياج لافت ذو رسمة آيلاينر جريئة، وأحمر شفاه نيود، بينما أكملت إطلالتها الفرعونية باكسسوار مميز باللون الذهبي، تألف من غطاء رأس زمردي وقلادة تشوكر بنفس اللون، بالإضافة إلى حذاء أسود مميز.

ومن بين مختلف الصور اللافتة، يمكن رؤية ديمي في صورة مميزة بدت فيها وكأنها ملكة على كرسي العرش.



وفي حين تبدو هذه الإطلالة جريئة للغاية، إلا أن ذلك ليس جديدًا على ديمي، فهي دائمًا ما تثير الجدل بجرأة اطلالتها.

يجدر بالذكر أن ديمي على علاقة بالدي جي الأمريكي "كريس مارتينيز" منذ عام 2017، كما أنها حظيت بشهرة واسعة كنجمة إنستغرام عندما ارتبطت سابقًا بحبيب كايلي جينر السابق، مغني الراب "تايجا"، ذلك بالإضافة إلى أنها عملت كعارضة للعديد من ماركات ملابس السباحة.

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