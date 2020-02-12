ديمي لوفاتو تكشف السر وراء وشمها الجديد!

انشغلت النجمة "ديمي لوفاتو" مؤخراً بالاستعداد لأداء عروضها في كل من حفل توزيع جوائز غرامي وحفل Super Bowl.

ولكن بينما كانت منشغلة عن وسائل التواصل الاجتماعي وتواصلها مع الجمهور حصلت النجمة البالغة ممن العمر 27 عاماً على وشم "ولادة الروح" في أواخر ديسمبر أي قبل بدء العام الجديد.

وشاركت ديمي في منشور خاص لها عبر حسابها الخاص على انستغرام عن سبب وضعها هذا الوشم مع صورة مرفقة للمنشور حيث قالت أنها ترمز إلى "الصحوة الروحية" التي تشعر بها في الوقت الحالي.

وقال خلال منشور طويل كتبت فيه: "كان الحصول على هذا الوشم تجربة لم يسبق لها مثيل من قبل، فعندما ذهبت لأضع الوشم لم يكن لدي فكرة عما سأفعله بل أخبرته عن حياتي بالكامل وأين وصلت في تلك اللحظة فقمنا بلإنشاء مجموعة من الصور التي تمثّل أفضل رموز الصحوة الروحية".

وتابعت قولها: "اخترت رسمة الملاك الساقط والمرفوع من قبل ثلاث حمامات نقيذة وملائكية "الثالوث المقدّس"، حيث تسترشد نورها من الداخل وكان تفكك جناحيها الداكنين يمّثل الظلمة التي كنت أعيشها".

وشكرت ديمي فنان الوشم أليساندرو كابوزي فقالت: "أليساندروا أنت موهوب للغاية ولا يمكنني الانتظار أكثر من ذلك فشكراً على هذه التجربة الرائعة الخاصة لكن المشكلة الوحيدة انني لا يمكنني مشاهدة هذا العمل الفني المذهل بأم عيني لأنه على ظهري".

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