ديمي لوفاتو تكشف عن تصوير فيلم وثائقي كامل قبل تناولها الجرعة الزائدة!

كشفت النجمة "ديمي لوفاتو" عن تصويرها فيلماً وثائقياً كاملاً قبل تناولها الجرعة الزائدة عام 2018، وذلك من خلال فيلمها الوثائقي الجديد الذي صدر على "يوتيوب" بعنوان Dancing With The Devil.

وصوّرت ديمي فيلماً كاملاً عن حياتها قبل تناول جرعة زائدة من المخدرات في عام 2018 لكن لم يعرض أو يشاهدإلا أنه أظهر قمة جبل الجليد في حياتها وما مرت به.

ويتكون الفيلم الوثائقي لديمي لوفاتو من أربعة أجزاء، وأكّد صديقها قائلاً: "إنه أمر صعب لأننا صورنا فيلماً وثائقياً كاملاً لن يرى النور أبداً".

وتظهر في الفيلم لقطات غير مرئية لأشخاص يقولون عن ديمي بأنها مثل الطفلة وسعيدة في جولتها ومع ذلك وفي مقطع آخر يمكن سماع ديمي وهي تقول بشكل مؤثر أنها كانت تعمل على التحرر لمدة 13 عاماً.

أما صديقتها داني فيتالي فقد أكّدت بان الجولة التي صوّرت للفيلم الوثائقي القديم كانت بائسة من الناحية العاطفية.

وعثر على ديمي فاقدة للوعي بعد تناول جرعة زائدة من الهيروين في 2018 حيث أكّد أصدقائها أنها كان من المفترض أن تكون توفت، حيث اعترفت ديمي بأنها كانت تحاول قمع مشاعرها الداخلية التي أدت إلى إدمانها.

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