ديمي لوفاتو تكشف عن تعافيها من اضطراب الأكل.. "أشبع من الحكمة الإلهية لا الطعام"

كشفت النجمة "ديمي لوفاتو" عن تعافيها من مرض اضطرابات الأكل في منشور نشرته عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وأشارت "ديمي" إلى أنها فقدت وزنها عن طريق الخطأ بعد أن غيّرت نظرتها للنظام الغذائي والتمارين الرياضية، حيث نشرت مقطع فيديو لها ظهرت فيه وهي جالسة على كرسي متحدثة إلى متابعيها.

وكتبت "ديمي" إلى جانب مقطع الفيديو: "لم أعد أحسب السعرات الحرارية بعد الآن فأنا لن أفرّط في ممارسة الرياضة وفي نفس الوقت لا أتخلّص منها، ولا أعيش حياتي بشكل خاص وفقًا لثقافة النظام الغذائي وفقدان الوزن".

وتابعت "ديمي": "هذه تجربة مختلفة ولكني أشعر بالشبع لا من الطعام بل من الحكمة الإلهية والإرشاد الكوني، فأنا مليئة بالسلام والصفاء والفرح والحب اليوم".

كما شاركت "ديمي" في قصصها عبر "انستغرام" اقتباسًا يقول: "قلت لجسدي بهدوء أريد أن أكون صديقتك واستغرق الأمر نفساً طويلاً ولقد انتظرت حياتي كلها من أجل هذا".

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: